Kanada veranstaltet interaktive Krimi-Webinare
Air Canada und Canusa Touristik laden zu Online-Schulungen mit kriminalistischem Twist und exklusivem Insider-Wissen ein.
Die gemeinsame Schulungsinitiative von Air Canada, Canusa Touristik sowie den Tourismusvertretungen von Travel Manitoba, Tourism Saskatchewan, Northwest Territories Tourism und Tourism Yukon Ende Oktober 2025 kombiniert klassische Schulungselemente mit einem spielerischen Zugang: In Form eines Kriminalfalls führen die Webinare die TeilnehmerInnen an unterschiedliche Destinationen, deren Besonderheiten im Verlauf der Geschichte thematisiert werden.
Webinar-Termine im Überblick
Die Teilnahme an den Krimi-Webinaren ist kostenlos. Zur Auswahl stehen zwei Termine:
- Mittwoch, 29.10.2025, 17:00–18:30 Uhr
- Donnerstag, 30.10.2025, 9:30–11:00 Uhr
Beide Sessions finden via Zoom statt. Die Anmeldung erfolgt unter: www.denkzauber.de/roadshow (red)
