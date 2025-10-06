tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Kanada veranstaltet interaktive Krimi-Webinare


Summer Aurora am Miles Lake
Air Canada und Canusa Touristik laden zu Online-Schulungen mit kriminalistischem Twist und exklusivem Insider-Wissen ein.

Die gemeinsame Schulungsinitiative von Air Canada, Canusa Touristik sowie den Tourismusvertretungen von Travel Manitoba, Tourism Saskatchewan, Northwest Territories Tourism und Tourism Yukon Ende Oktober 2025 kombiniert klassische Schulungselemente mit einem spielerischen Zugang: In Form eines Kriminalfalls führen die Webinare die TeilnehmerInnen an unterschiedliche Destinationen, deren Besonderheiten im Verlauf der Geschichte thematisiert werden.

Webinar-Termine im Überblick

Die Teilnahme an den Krimi-Webinaren ist kostenlos. Zur Auswahl stehen zwei Termine:

  • Mittwoch, 29.10.2025, 17:00–18:30 Uhr
  • Donnerstag, 30.10.2025, 9:30–11:00 Uhr

Beide Sessions finden via Zoom statt. Die Anmeldung erfolgt unter: www.denkzauber.de/roadshow (red) 


  kanada, webinar, online-schulung, air canada, canusa, agents, krimi, krimi-webinar, einladung, destinationsschulung

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
6 Oktober 2025

14:09
Aviareps Roadshow in Wien
12:33
Explora Journeys: Abfahrten ab Hamburg und Warnemünde 2027
12:03
Fairbanks veröffentlicht neuen Winter Guide 2025/26
11:33
Florida: Vorweihnachtliche Events mit maritimem Flair
10:54
Kanada veranstaltet interaktive Krimi-Webinare
10:25
GTA Touristik: Produktkatalog 2026 und Reisehighlights

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.