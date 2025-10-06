Kanada veranstaltet interaktive Krimi-Webinare

Die gemeinsame Schulungsinitiative von Air Canada, Canusa Touristik sowie den Tourismusvertretungen von Travel Manitoba, Tourism Saskatchewan, Northwest Territories Tourism und Tourism Yukon Ende Oktober 2025 kombiniert klassische Schulungselemente mit einem spielerischen Zugang: In Form eines Kriminalfalls führen die Webinare die TeilnehmerInnen an unterschiedliche Destinationen, deren Besonderheiten im Verlauf der Geschichte thematisiert werden.

Webinar-Termine im Überblick

Die Teilnahme an den Krimi-Webinaren ist kostenlos. Zur Auswahl stehen zwei Termine:

Mittwoch, 29.10.2025, 17:00–18:30 Uhr

Donnerstag, 30.10.2025, 9:30–11:00 Uhr

Beide Sessions finden via Zoom statt. Die Anmeldung erfolgt unter: www.denkzauber.de/roadshow (red)