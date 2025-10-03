Hapag-Lloyd Cruises: Vormerkungen für 2028 möglich

Die EUROPA und EUROPA 2 starten 2028 mit aufeinander abgestimmten Fahrplänen, sodass sich die Routen der beiden Luxusschiffe nicht überschneiden. Von Jänner bis April 2028 steht Asien im Fokus der Fernstreckensaison der EUROPA: Neben zwei intensiven Reisen rund um die Philippinen kehrt das Trendziel Japan zur Kirschblüte zurück in den Fahrplan. Südostasien begeistert mit einer gelungenen Mischung aus tropischen Inseln und pulsierenden Metropolen, wobei gut erreichbare Austauschhäfen - wie Singapur, Hongkong, Ho-Chi-Minh-Stadt und Yokohama - zusätzlichen Komfort und Flexibilität bieten. Bevor die EUROPA wieder in nähere Gewässer zurückkehrt, erkundet sie Gewässer rund um Kapstadt und den Kanaren. Im Sommer 2028 bleibt das Luxusschiff dann im Mittelmeer: Mit Kurzreisen an der Côte d’Azur, einer umfassenden Nord-Süd-Tour entlang der italienischen Küste und Inselhopping auf Korsika, Sardinien und den Balearen stehen Reisen zwischen fünf und 13 Tagen auf dem Programm. Von August bis September 2028 erkundet die EUROPA ab deutschen Häfen Westeuropa und die Ostsee, bevor sie im Oktober über Grönland nach Kanada aufbricht, um den Indian Summer zu erleben. Im November und Dezember führen die Reisen entlang der US-Ostküste sowie der Südstaaten in die Karibik, bevor die maximal 400 Gäste zu Weihnachten die exotischen Tierreiche und die abwechslungsreiche Flora Kolumbiens, Costa Ricas und Panamas erleben. Für eine längere Auszeit an Bord bietet die EUROPA Routenkombinationen zwischen 54 und 108 Tagen.

Von Mittelamerika ins Mittelmeer

Die EUROPA 2 startet 2028 mit Fernreisen nach Mittelamerika: Im Jänner stehen Costa Rica, Panama und Kolumbien auf dem Programm, im Februar folgen Reisen ab/bis Miami, die Südstaatenflair in New Orleans und Galveston, karibische Strände und Maya-Kultur in Mexiko bieten. Danach überquert die EUROPA 2 von den ABC-Inseln aus den Atlantik - über die Kapverden, die Kanaren und Azoren entlang der Westeuropaküste - bis sie im April nach Hamburg zurückkehrt. Bis Mitte Juli erkundet das Schiff ab deutschen Häfen Westeuropa, die Ostsee und Norwegen - mit zwei Anläufen auf Spitzbergen, St. Jonsfjord-Cruising und dem Nordkap. Anschließend führt die Route durch das westliche und östliche Mittelmeer. Ebenfalls zurück im Fahrplan: der Orient. Auf der neuntägigen Vorweihnachtsreise erleben Gäste die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain und den Oman, während die anschließende Weihnachtsreise von Dubai nach Singapur mit den Malediven, Sri Lanka, Thailand und Malaysia weiße Traumstrände statt Schneegestöber bietet.

Von Aldabra bis Antarktis

Die Expeditionsklasse von Hapag-Lloyd Cruises feiert 2028 eine Premiere im Routing. Bisher waren die drei kleinen und wendigen Schiffe in den Wintermonaten in den kalten Wunderwelten des Nordens und Südens unterwegs. Während die HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit auch weiterhin die Antarktis bereisen, verbringt die HANSEATIC nature die Saison in warmen Gefilden. Bis März 2028 ist sie im Indischen Ozean und setzt einen Schwerpunkt auf Madagaskar und die Seychellen, wo sie Anlandungen auf kleinen, entlegenen Atollen wie Aldabra bietet, die aufgrund strenger Gästelimits nur von kleinen Expeditionsschiffen angelaufen werden dürfen. Im darauffolgenden Winter 2028/2029 nimmt die HANSEATIC nature wieder Kurs auf das Nordland und bietet neben klassischen Routen auch kürzere Reisen an - etwa in die Ostsee oder als Polarlicht-Expedition mit Nordkap und Geirangerfjord, die sich zudem zu längeren Reisen kombinieren lassen.

An Bord der drei Expeditionsschiffe ergänzen drei Restaurants - darunter jeweils ein Spezialitätenrestaurant - sowie das rund 235 Quadratmeter große OCEAN SPA mit Meerblick-Sauna und Dampfbad, ein Fitnessraum mit Kursangebot und ein Pool mit Gegenstromanlage das Expeditionserlebnis.

Winter in der Antarktis

Die Wintermonate bis Februar 2028 verbringen die baugleiche HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit in der Antarktis. Neu im Angebot sind zwei 14-tägige Kurzreisen nach Südgeorgien und zur Antarktischen Halbinsel. Ergänzt werden diese von verschiedenen klassischen Routen, welche intensive Tage im Weddellmeer, die Falkland-Inseln, Südgeorgien und die Überquerung des Südpolarkreises vorsehen, bevor der Weg weiter zur Antarktischen Halbinsel führt. Auch die beliebte Semi-Circumnavigation von der Spitze Feuerlands bis Neuseeland ist wieder im Programm. Ab November 2028 kehren beide Schiffe erneut in die Eiswelt zurück.

Abwechslungsreicher Sommer

Im Frühjahr und Sommer 2028 entdecken die HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit neue Fahrtgebiete abseits ausgetretener Pfade. Die HANSEATIC spirit führt ihre Gäste nach Indonesien mit drei verschiedenen Routen und unvergesslichen Tagen im Unterwasserparadies Raja Ampat sowie erstmals in die Kimberly-Region in Westaustralien: Die HANSEATIC inspiration hingegen startet im April zu zwei Amazonasreisen, bevor sie Kurs auf die Großen Seen nimmt. Im Frühsommer und Herbst erwarten die Gäste abwechslungsreiche Routen mit Premierenanläufen u. a. in Cleveland und Alpena, Expeditionstage im selten besuchten Lake Superior sowie neue Routenkombinationen bis nach Labrador, Neufundland und Grönland. (red)