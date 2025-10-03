tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Spanien: Gästerekord im Sommer


Playa del Ingles auf Gran Canaria - Foto: Valery Bareta / shutterstock.com
So viele Menschen wie nie haben in diesem Sommer in Spanien Urlaub gemacht. Das Nationale Statistik-Institut verzeichnete in den Monaten Juli und August 22,3 Mio. ausländische TouristInnen.

Der bisherige Rekord lag bei 21,8 Mio. und stammte aus dem Vorjahr. Die meisten BesucherInnen kamen den Angaben zufolge aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Für August meldete das Statistikamt einen Anstieg der Gästezahl um 2,9 im Vergleich zum Vorjahr. Im Juli hatte es einen Anstieg um 1,6% gegeben.

Proteste gegen Overtourism

In den ersten acht Monaten des Jahres besuchten fast 66,8 Mio. ausländische TouristInnen Spanien – ebenfalls ein Rekord, der die entsprechende Zahl des Vorjahres um 3,9% übertraf. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren in Spanien, er zeigt jedoch auch seine Schattenseiten: In beliebten Reisezielen wie Barcelona, Málaga oder auf den Balearen und Kanaren kommt es zunehmend zu Protesten wegen der Auswirkungen des Overtourism und der zunehmenden Wohnraumverknappung durch Kurzzeitvermietungen. (APA/red)


  spanien, rekord, sommer, overtourism, proteste, barcelona, kanaren, balearen, malaga, zuwachs

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
3 Oktober 2025

12:23
Hapag-Lloyd Cruises: Vormerkungen für 2028 möglich
10:54
Spanien: Gästerekord im Sommer
10:35
Halloween-Hauptstadt Orlando
10:32
Einladung zur Eurotours & Ruefa Roadshow 2025
09:30
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 40/41
09:11
Explora Journeys kreuzt bis November im Mittelmeer

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.