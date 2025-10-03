| news | destination
Spanien: Gästerekord im Sommer
So viele Menschen wie nie haben in diesem Sommer in Spanien Urlaub gemacht. Das Nationale Statistik-Institut verzeichnete in den Monaten Juli und August 22,3 Mio. ausländische TouristInnen.
Der bisherige Rekord lag bei 21,8 Mio. und stammte aus dem Vorjahr. Die meisten BesucherInnen kamen den Angaben zufolge aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Für August meldete das Statistikamt einen Anstieg der Gästezahl um 2,9 im Vergleich zum Vorjahr. Im Juli hatte es einen Anstieg um 1,6% gegeben.
Proteste gegen Overtourism
In den ersten acht Monaten des Jahres besuchten fast 66,8 Mio. ausländische TouristInnen Spanien – ebenfalls ein Rekord, der die entsprechende Zahl des Vorjahres um 3,9% übertraf. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren in Spanien, er zeigt jedoch auch seine Schattenseiten: In beliebten Reisezielen wie Barcelona, Málaga oder auf den Balearen und Kanaren kommt es zunehmend zu Protesten wegen der Auswirkungen des Overtourism und der zunehmenden Wohnraumverknappung durch Kurzzeitvermietungen. (APA/red)
spanien, rekord, sommer, overtourism, proteste, barcelona, kanaren, balearen, malaga, zuwachs
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
