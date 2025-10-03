tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Halloween-Hauptstadt Orlando


Im Oktober erreicht die das bunte Treiben in Orlando ihren Höhepunkt. Besonders auffällig ist die lange Halloween-Tradition, die den gesamten Monat prägt: Selbstredend, dass sich die Freizeitparks und Attraktionen der Stadt mit eigens entwickelten Programmen diesem Thema widmen.

Universal Orlando bieten mit den „Halloween Horror Nights“ ein Highlight. Dort werden aufwendig gestaltete Spukhäuser, sogenannte „Haunted Houses“, eingerichtet, die sich thematisch an Filmen orientieren. Ergänzt wird dieses Angebot durch sogenannte „Scarezones“, in denen SchauspielerInnen gezielt für Schreckmomente sorgen, sowie durch Live-Shows. Das Format richtet sich in erster Linie an ein erwachsenes Publikum und ist für seine intensive Atmosphäre bekannt.

Familienfreundlicher: Disney World, Seaworld und Legoland

Walt Disney World verfolgt mit „Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party“ eine andere Strategie. Hier wird Halloween in einer familienfreundlichen Form präsentiert. BesucherInnen können in Kostümen an speziellen Veranstaltungen teilnehmen, es gibt thematisch gestaltete Paraden, Feuerwerke und Dekorationen. Auch Süßigkeiten, die verteilt werden, und Mitmachaktionen gehören zu den festen Bestandteilen. Damit unterscheidet sich das Angebot deutlich von den eher gruselbetonten Formaten und inkludiert auch die Kinder.

SeaWorld und Legoland ergänzen das familien-taugliche Programm. SeaWorld "Spooktacular" bietet unter anderem thematische Dekorationen und Aktivitäten für Kinder. LEGOLAND gestaltet mit Brick or Treat ein Angebot, das sich stark am Lego-Thema orientiert und ebenfalls auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet ist. (red)


Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

