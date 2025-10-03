tip

Explora Journeys kreuzt bis November im Mittelmeer


Explora Journeys
Auf dem Fahrplan der Explora I und Explora II stehen bis November 2025 ausgewählte Spätsommer- und Frühherbst-Routen im östlichen und westlichen Mittelmeer. 

Explora Journeys, die Luxus-Ozeanreisemarke der MSC Group, bietet mit der Explora I und Explora II bis November 2025 eine Reihe an Mittelmeerreisen in der Spätsaison an. Die Reiserouten wurden gezielt auf die Zeit nach der Hauptreisezeit abgestimmt und richten sich an Gäste, die kühlere Temperaturen, weniger Andrang und intensivere Destinationserlebnisse schätzen.

Explora I: Im Zeichen der Mythologie und Kultur

Die Explora I bereist im Frühherbst das östliche Mittelmeer, mit Abfahrten u.a. ab Athen, Istanbul, Antalya und Venedig. Höhepunkte sind Zwischenstopps in Katakolo, dem Tor zum antiken Olympia, sowie längere Aufenthalte, die das Eintauchen in regionale Kulinarik und Kultur ermöglichen.

Ein Beispiel ist die Route „Zwischen Ruinen & Mythen“: Sie führt von Antalya über Paphos, Kusadasi und Mytilene nach Istanbul – eine Reise durch geschichtsträchtige Landschaften mit weiß getünchten Dörfern, byzantinischen Kapellen und orientalischen Märkten.

Explora II: Zwischen Côte d’Azur und Kanaren

Parallel dazu erkundet die Explora II das westliche Mittelmeer – mit Startpunkten in Barcelona, Civitavecchia (Rom), Lissabon und Santa Cruz de Tenerife. Die Routen führen zu bekannten Küstenhighlights und weniger frequentierten Perlen wie Trapani, Alghero oder Ajaccio.

Die Reise „Riviera-Highlights & Napoleons Korsika“ vom 6. bis 13. Oktober bringt Gäste von Barcelona über Monte Carlo, Saint-Tropez, Sardinien und Korsika bis nach Rom. Weiter westlich führt die Route „Von Klippen zu Kathedralen“ (28. Oktober – 2. November) von Teneriffa über Lanzarote und Cádiz bis nach Barcelona – mit Einblicken in vulkanische Landschaften, maurisches Erbe und katalanische Gotik.

Weitere Informationen unter: www.explorajourneys.com (red)


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

