| news | flughafen » flug
Salzburg Airport stellt Online-Tool für Echtzeitdaten bereit
Der Flughafen Salzburg nutzt ab sofort das interaktive Webtool InsightFull, um Flugbewegungen, Lärmpegel und besondere Flüge für AnrainerInnen nachvollziehbar darzustellen.
Mit InsightFull stellt der Flughafen Salzburg ab sofort eine digitale Plattform zur Verfügung, die standortgenaue Informationen zu Flugverkehr, Flughöhen, Flugzeugtypen und Lärmpegeln bietet. NutzerInnen können ihre Adresse eingeben und erhalten tagesaktuelle Daten sowie anschauliche Grafiken zu Flugbewegungen – ergänzt durch Erklärvideos und Hintergrundinfos. Auch außergewöhnliche Flüge werden verständlich erläutert.
Beitrag zum offenen Dialog mit der Region
InsightFull wird weltweit an Flughäfen wie London-Gatwick, Barcelona oder San Francisco eingesetzt und gilt als Best-Practice-Beispiel für Umweltkommunikation. In Salzburg wurde die Plattform regional angepasst und ergänzt die Nachhaltigkeitsstrategie des Flughafens.
Ziel ist ein transparenter, digital gestützter Dialog mit der umliegenden Region. InsightFull ist ab sofort über die Website des Flughafens Salzburg im Bereich „Umwelt“ abrufbar.
Weitere Informationen unter: www.flugspuren.salzburg-airport.com (Red)
salzburg, flughafen, flug, airport, echtzeitdaten, insightfull, anrainer
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
2 Oktober 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Lufttaxis von Joby und ANA heben erstmals ab
Weltpremiere auf der Expo 2025...
Ryanair-Sommerflüge 2026 ab Linz buchbar
Ab 30. März 2026 bedient...
El Al erweitert Self-Service-Angebot für Reisebüros
Neue Self-Service-Funktionen ermöglichen tagesgleiche Umbuchungen,...
KLM stellt neues Servicekonzept für Interkontinentalflüge vor
KLM investiert in ein neues...
Condor bietet Sondertarif für "Play airlines"-Passagiere
Nach dem überraschenden Aus der...