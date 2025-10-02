Salzburg Airport stellt Online-Tool für Echtzeitdaten bereit

Mit InsightFull stellt der Flughafen Salzburg ab sofort eine digitale Plattform zur Verfügung, die standortgenaue Informationen zu Flugverkehr, Flughöhen, Flugzeugtypen und Lärmpegeln bietet. NutzerInnen können ihre Adresse eingeben und erhalten tagesaktuelle Daten sowie anschauliche Grafiken zu Flugbewegungen – ergänzt durch Erklärvideos und Hintergrundinfos. Auch außergewöhnliche Flüge werden verständlich erläutert.

Beitrag zum offenen Dialog mit der Region

InsightFull wird weltweit an Flughäfen wie London-Gatwick, Barcelona oder San Francisco eingesetzt und gilt als Best-Practice-Beispiel für Umweltkommunikation. In Salzburg wurde die Plattform regional angepasst und ergänzt die Nachhaltigkeitsstrategie des Flughafens.

Ziel ist ein transparenter, digital gestützter Dialog mit der umliegenden Region. InsightFull ist ab sofort über die Website des Flughafens Salzburg im Bereich „Umwelt“ abrufbar.

Weitere Informationen unter: www.flugspuren.salzburg-airport.com (Red)