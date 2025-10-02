| news | weiterbildung » geschäftsreisen
TTC: Business Travel Akademie 2026
Das TTC lädt Interessierte auch 2026 zur Teilnahme an der Business Travel Akademie. Diese richtet sich an MitarbeiterInnen, die ganz oder teilweise für die Organisation oder Betreuung von Geschäftsreisen verantwortlich sind – unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße. Start der viertägigen Veranstaltung ist am 10. März 2026.
"Die Business Travel Akademie vermittelt aktuelles Fachwissen und praxisnahe Tools für alle Phasen der Geschäftsreise – von der Planung über die Durchführung bis zur Abrechnung. Unsere Seminare sind auf dem neuesten Stand gesetzlicher Vorgaben und bieten konkrete Umsetzungshilfen für den Arbeitsalltag. Erfahrene ExpertInnen aus der Branche garantieren fundiertes Know-how und wertvolle Einblicke in Best Practices und innovative Lösungsansätze", beschreibt Kevin Radinger, Geschäftsführer TTC Training Center GmbH, die Inhalte des Ausbildungsprogramms.
Das Seminar leitet Gerhard Öfner, der über 30 Jahre internationale Management- und Führungserfahrung in die Business Travel Akademie einbringt.
Details zur Veranstaltung
- Ort: TTC Kratochwjlestraße 4, 1220 Wien
- Termin: 10. bis 13. März 2026
- Beginn: Dienstag, 12:30 Uhr
- Ende: Freitag, 16:30 Uhr
- Anmeldung und Info: bis 27. Februar 2026 unter ttc@europaeische.at oder +43 1 317 25 00-73980
- Teilnahmegebühr: 2.050 EUR zuzüglich der gesetzlichen Abgaben
- Inklusivleistungen: – Seminarunterlagen – Seminargetränke – Mittagessen im Seminarzentrum
- Nicht enthalten: – Anreise – Übernachtung
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
