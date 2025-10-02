TTC: Business Travel Akademie 2026

"Die Business Travel Akademie vermittelt aktuelles Fachwissen und praxisnahe Tools für alle Phasen der Geschäftsreise – von der Planung über die Durchführung bis zur Abrechnung. Unsere Seminare sind auf dem neuesten Stand gesetzlicher Vorgaben und bieten konkrete Umsetzungshilfen für den Arbeitsalltag. Erfahrene ExpertInnen aus der Branche garantieren fundiertes Know-how und wertvolle Einblicke in Best Practices und innovative Lösungsansätze", beschreibt Kevin Radinger, Geschäftsführer TTC Training Center GmbH, die Inhalte des Ausbildungsprogramms.

Das Seminar leitet Gerhard Öfner, der über 30 Jahre internationale Management- und Führungserfahrung in die Business Travel Akademie einbringt.

Details zur Veranstaltung