Ryanair-Sommerflüge 2026 ab Linz buchbar

Ryanair nimmt mit Beginn des Sommerflugplans 2026 erneut die Strecken Alicante, Bari und London-Stansted ab Linz auf. Ab 30. März 2026 werden alle drei Destinationen jeweils zwei Mal wöchentlich, montags und freitags, bedient.

Sommerflüge nach Alicante

Die Verbindung nach Alicante wird seit März 2025 angeboten und läuft durchgehend über den Winter weiter. Aufgrund der hohen Nachfrage bleibt sie auch im Sommerflugplan 2026 bestehen. Die Flugzeiten für Alicante:

Montag: Linz – Alicante: 11:45 – 14:25 Uhr / Alicante – Linz: 08:45 – 11:20 Uhr

Freitag: Linz – Alicante: 21:40 – 00:20 Uhr / Alicante – Linz: 18:40 – 21:15 Uhr

Sommerflüge nach Bari

Auch Bari wird ab 30. März 2026 wieder angeboten. Die Verbindung war im Sommer 2025 eine der meistgebuchten Strecken ab Linz. Die Flugzeiten für Bari:

Montag: Linz – Bari: 18:30 – 20:05 Uhr / Bari – Linz: 16:25 – 18:05 Uhr

Freitag: Linz – Bari: 11:50 – 13:25 Uhr / Bari – Linz: 09:45 – 11:25 Uhr

Sommerflüge nach London

London-Stansted weiterhin im Programm Die Strecke nach London-Stansted wird seit Herbst 2024 durchgehend bedient und bleibt auch im Sommer 2026 im Flugplan. Ryanair fliegt ebenfalls montags und freitags. Die Flugzeiten für London:

Montag: Linz – London-Stansted: 10:00 – 11:00 Uhr / London-Stansted – Linz: 06:40 – 09:35 Uhr

Freitag: Linz – London-Stansted: 16:50 – 17:50 Uhr / London-Stansted – Linz: 13:30 – 16:25 Uhr

Die Flüge sind bereits unter folgendem Link buchbar: www.linz-airport.com/ryanair