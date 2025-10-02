| news | flughafen » flug
Ryanair-Sommerflüge 2026 ab Linz buchbar
Ab 30. März 2026 bedient Ryanair erneut die drei Strecken Alicante, Bari und London ab Linz – jeweils zwei Mal pro Woche. Die Flüge sind bereits buchbar.
Ryanair nimmt mit Beginn des Sommerflugplans 2026 erneut die Strecken Alicante, Bari und London-Stansted ab Linz auf. Ab 30. März 2026 werden alle drei Destinationen jeweils zwei Mal wöchentlich, montags und freitags, bedient.
Sommerflüge nach Alicante
Die Verbindung nach Alicante wird seit März 2025 angeboten und läuft durchgehend über den Winter weiter. Aufgrund der hohen Nachfrage bleibt sie auch im Sommerflugplan 2026 bestehen. Die Flugzeiten für Alicante:
- Montag: Linz – Alicante: 11:45 – 14:25 Uhr / Alicante – Linz: 08:45 – 11:20 Uhr
- Freitag: Linz – Alicante: 21:40 – 00:20 Uhr / Alicante – Linz: 18:40 – 21:15 Uhr
Sommerflüge nach Bari
Auch Bari wird ab 30. März 2026 wieder angeboten. Die Verbindung war im Sommer 2025 eine der meistgebuchten Strecken ab Linz. Die Flugzeiten für Bari:
- Montag: Linz – Bari: 18:30 – 20:05 Uhr / Bari – Linz: 16:25 – 18:05 Uhr
- Freitag: Linz – Bari: 11:50 – 13:25 Uhr / Bari – Linz: 09:45 – 11:25 Uhr
Sommerflüge nach London
London-Stansted weiterhin im Programm Die Strecke nach London-Stansted wird seit Herbst 2024 durchgehend bedient und bleibt auch im Sommer 2026 im Flugplan. Ryanair fliegt ebenfalls montags und freitags. Die Flugzeiten für London:
- Montag: Linz – London-Stansted: 10:00 – 11:00 Uhr / London-Stansted – Linz: 06:40 – 09:35 Uhr
- Freitag: Linz – London-Stansted: 16:50 – 17:50 Uhr / London-Stansted – Linz: 13:30 – 16:25 Uhr
Die Flüge sind bereits unter folgendem Link buchbar: www.linz-airport.com/ryanair (red)
