Hurtigruten startet erste Küstenreise mit Biokraftstoff
Am 29. Oktober 2025 feiert Hurtigruten eine Premiere: die 4.000km lange Rundreise von Bergen nach Kirkenes und zurück wird vollständig mit Biokraftstoff betrieben.
Hurtigruten hat den Starttermin für eine klimaneutrale Schiffsreise entlang der norwegischen Küste bekanntgegeben. Die MS Richard With nimmt am 29. Oktober 2025 ihre reguläre Küstenroute von Bergen nach Kirkenes und zurück auf – mit einer Gesamtlänge von rund 4.000 Kilometern. Die Besonderheit dieser speziellen Reise: sie wird erstmals vollständig mit HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) durchgeführt - einem Biokraftstoff auf Basis von Speiseabfällen. Der Kraftstoff stammt vom Energieunternehmen St1. Zusätzlich nutzt das Schiff während Liegezeiten, wo möglich, Landstrom. Die MS Richard With ist ein batteriehybrides Schiff und Teil der regulären Flotte von Hurtigruten.
Investitionen und Folgeprojekte
Seit 2022 hat Hurtigruten über 100 Mio. EUR in technische und ökologische Modernisierungen investiert. Ziel ist eine Reduktion von CO₂- und NOx-Emissionen. Die Nutzung von Biokraftstoffen wurde schrittweise erweitert. Das eingesetzte HVO100 wird laut Unternehmen aus verifizierten Abfall- und Reststoffen hergestellt. Die aktuelle Fahrt gilt als erste klimaneutrale Umsetzung auf der gesamten Route.
Parallel arbeitet Hurtigruten am Projekt „Sea Zero“. In Zusammenarbeit mit Sintef, Vard, Brunvoll und weiteren Partnern wird ein Schiff mit vollständig emissionsfreiem Betrieb entwickelt. Ziel ist eine Reduktion des Energieverbrauchs um 40 bis 50% gegenüber aktuellen Standards.
