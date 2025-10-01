tip

Mondial präsentiert neuen Wellness-Katalog


Mit dem neuen Wellness-Katalog 2025 präsentiert Mondial eine klare Übersicht über Wohlfühlhotels in Österreich, Ungarn und Slowenien.

Auch 2025 erscheint der beliebte Wellness-Katalog von Mondial mit einer Auswahl an sorgfältig geprüften Hotels, die auf Entspannung, Prävention und Regeneration spezialisiert sind. Eine übersichtliche Tabelle zeigt, welche Anwendungen – etwa Massagen, Thermenangebote oder Yoga-Programme – in den jeweiligen Häusern verfügbar sind. Zusätzlich informieren kompakte Beschreibungen über Indikationen und Besonderheiten der Thermenstandorte in Österreich, Ungarn und Slowenien.

„Gerade beim Thema Wellness sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich – daher setzen wir bewusst auf persönliche Beratung. Unsere SpezialistInnen kennen die besten Wellness-Oasen in Österreich, Ungarn und Slowenien sowie ihre Besonderheiten und Spezialisierungen sehr genau und können so die beste Empfehlung geben“, so Mondial-Geschäftsführer Mag. Gregor Kadanka. 

Attraktive Vorteile &stressfreie Anreise

Zahlreiche Häuser im Katalog bieten exklusive Mondial-Vorteile wie 7=6- oder 5=4-Angebote, Vergünstigungen auf Anwendungen oder inkludierte Transfers vom Bahnhof. Ergänzend lassen sich bei Mondial auch gleich passende Zugtickets buchen – für eine komfortable, nachhaltige Anreise ohne zusätzlichen Aufwand.

Optisch setzt der neue Katalog erneut auf ein Cover von Collagen-Künstler Ben Reyer. Seine Bildsprache verbindet Kreativität mit Ruhe und soll, so Mondial, auch zum bewussten Innehalten inspirieren – passend zum Thema Wellness.

Weitere Informationen unter: www.mondial-reisen.com (red) 


Mondial präsentiert neuen Wellness-Katalog
