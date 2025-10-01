Kalifornischer Spätsommer an L.A.s Westside

Los Angeles lockt auch im Herbst mit milden Temperaturen, Meeresbrise und entspanntem Lifestyle. Besonders an der Westside – rund um Culver City, Mar Vista und Venice – lässt sich der kalifornische Spätsommer aktiv erleben. Ob beim Shopping, auf den Stufen der Culver Stairs oder bei einem Frühstück in der Helms Bakery: In Culver City starten Besucher sportlich oder genussvoll in den Tag. Wer bleibt, findet im traditionsreichen Culver Hotel Übernachtungsmöglichkeiten oder kann lokale Handwerkskunst und Kulinarik erleben – etwa im Café Destroyer oder bei einem Keramikkurs.

Culver City: Kultur, Kulinarik und Weitblick

Culver City verbindet historische Architektur mit moderner Urbanität. Neben der Helms Bakery, heute eine beliebte Gourmetadresse, laden Shopping-Areale wie The Culver Steps oder Platform zum Bummeln ein. Für Aktive bieten die Culver Stairs einen sportlichen Start in den Tag mit Ausblick über das Los Angeles Basin. Das Culver Hotel ist eine stilvolle Adresse mit Frühstück, Afternoon Tea oder Übernachtung im historischen Ambiente.

Mar Vista: Kreative Szene mit lokaler Handschrift

Im charmanten Viertel Mar Vista trifft kulinarische Vielfalt auf künstlerisches Flair. Cafés wie das Saby’s servieren kreative Lattes und mexikanische Spezialitäten, während kleine Läden und Pop-ups handgemachte Produkte und Design präsentieren. Besonders beliebt ist der Mar Vista Farmers Market an Sonntagen. Neue kulinarische Treffpunkte wie der Beethoven Market oder das Saba Surf Cafe bringen zusätzlich frischen Wind ins Viertel.

Venice: Beach-Flair und Sonnenuntergänge

Venice Beach steht für gelebte Küstenkultur mit Street Art, Skatepark, Boutiquen und ikonischem Fotospot unter dem Venice-Zeichen. Wer das Viertel zu Fuß erkundet, entdeckt Highlights wie das Mosaic Tile House oder die historischen Venice Walk Streets. Für den Sundowner empfiehlt sich die neue Rooftop-Location Kassi Beach House im Hotel Erwin. Am Abend sorgen Live-Musik und Gastronomie – etwa im Dudley Market oder bei The Venice West – für stimmungsvolle Ausklänge am Meer.

Weitere Informationen unter: www.discoverlosangeles.com (red)