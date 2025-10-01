tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

El Al erweitert Self-Service-Angebot für Reisebüros


Neuer EL AL Boeing 787-9 Dreamliner
Neue Self-Service-Funktionen ermöglichen tagesgleiche Umbuchungen, Upsells und Anpassungen bei Flugzeitänderungen – gebührenfrei und direkt durchführbar.

Die israelische Fluggesellschaft El Al hat ihr Self-Service-Angebot für VertriebspartnerInnen deutlich erweitert. Reisebüros können ab sofort tagesgleiche Umbuchungen, Upsell-Upgrades und Änderungen bei Abflugzeiten eigenständig und ohne Umbuchungsgebühren vornehmen – unter Verwendung eines entsprechenden Waiver-Codes. Gültig ist das neue Angebot ausschließlich für El Al 114-Tickets auf Flügen der Marke El Al oder Sundor.

Flexible Umbuchungen, neue Waiver-Codes

Neu ist unter anderem die Möglichkeit, bei Flügen von und nach Nordamerika Änderungen auf frühere oder spätere Verbindungen am selben Tag vorzunehmen. Auch ein Upgrade in eine höhere Reiseklasse kann nun unkompliziert ohne Umbuchungsgebühr erfolgen, sofern die Tarifdifferenz bezahlt wird. Für jede Änderung ist ein spezifischer Waiver-Code im Feld „Tour Code“ oder „Endorsement“ einzutragen.

Darüber hinaus wurden die Abschnitte 3 und 4 der INVOL/SKCHG-Richtlinie aktualisiert. Bei Flugzeitänderungen durch El Al um mehr als fünf Stunden oder bei Umstellungen auf deutlich frühere Abflugzeiten ist eine kostenlose Umbuchung auf alternative Flüge möglich, sofern die ursprüngliche Buchungsklasse verfügbar ist. Rückerstattungen oder Gutscheine sind in diesem Fall nicht vorgesehen. (red) 


  el al, flug, airline, flugbuchung, reisebüro, vertriebspartner, self-service, umbuchen, upselling

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



