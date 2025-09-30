tip

Condor bietet Sondertarif für "Play airlines"-Passagiere


Condor A330neo
Nach dem überraschenden Aus der isländischen Low-Cost-Airline "Play" unterstützt Condor betroffene Reisende mit einem speziellen Angebot auf Transatlantikflügen.

Die plötzliche Einstellung des Flugbetriebs durch die isländische Fluggesellschaft hat viele Reisende unvermittelt getroffen. Besonders betroffen sind Passagiere, die über Island Verbindungen zwischen den USA, Berlin, Paris oder Prag geplant hatten. Um den entstandenen Unannehmlichkeiten entgegenzuwirken, bietet Condor ab sofort einen Sondertarif für betroffene KundInnen an.

Rettungstarif für Transatlantikflüge 

Der sogenannte Rettungstarif gilt für alle gestrandeten oder vorab gebuchten Play-Passagiere und beläuft sich auf 300 EUR pro Person und Strecke (zzgl. Steuern). Gültig ist das Angebot bis einschließlich 30. November 2025 auf Condor-Transatlantikverbindungen mit Start oder Ziel in Berlin (BER), Paris (CDG) oder Prag (PRG), jeweils via Frankfurt (FRA).

Mit dem Sondertarif will die Airline betroffenen Reisenden eine pragmatische Lösung bieten, um ihre Weiterreise trotz der aktuellen Lage möglichst unkompliziert fortsetzen zu können. Zur Buchung des Sondertarifs genügt der Nachweis der ursprünglichen Play-Buchung sowie die Übermittlung der vollständigen Kontaktdaten an reservation@condor.com . Laut Condor wird sich das Serviceteam anschließend persönlich um die Bearbeitung kümmern. (red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



