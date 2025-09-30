tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Lufthansa-PilotInnen stimmen mehrheitlich für Streik


Foto: CalypsoArt / shutterstock.com
Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen mit der Lufthansa haben sich die Cockpit-Beschäftigten der Airline und der Frachttochter Lufthansa Cargo klar für einen möglichen Arbeitskampf ausgesprochen.

Bei der AUA-Muttergesellschaft Lufthansa droht ein umfassender Streik: Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) teilte mit, dass eine deutliche Mehrheit der PilotInnen der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie von Lufthansa Cargo in einer Urabstimmung für mögliche Arbeitskampfmaßnahmen votiert habe. Damit sei das Mandat für Streiks erteilt – sofern keine Einigung erzielt wird.

Die Tarifverhandlungen zwischen der VC und Lufthansa waren nach sieben Runden für gescheitert erklärt worden. Die Gewerkschaft fordert insbesondere höhere Arbeitgeberbeiträge zur betrieblichen Altersvorsorge für rund 4.800 Cockpit-Beschäftigte. VC-Verhandlungsführer Arne Karstens forderte das Unternehmen auf, „ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen“.

Streitpunkt: Betriebliche Altersvorsorge

Kern des Konflikts ist die Umstellung der betrieblichen Altersvorsorge im Jahr 2017. Damals wurde die Garantie der Auszahlungen durch eine Garantie der Einzahlungen ersetzt. Aus Sicht der VC hat sich das Versorgungsniveau seither spürbar verschlechtert, da die Verzinsung am Kapitalmarkt niedrig ausfiel. Die Lufthansa hingegen hält die von der Gewerkschaft geforderte Rückkehr zu einer höheren Arbeitgeberbeteiligung für finanziell nicht tragbar.

Ein konkretes Streikdatum wurde bislang nicht genannt. Die VC betonte jedoch, dass nun „alle notwendigen Maßnahmen“ bis hin zu Arbeitsniederlegungen möglich seien, sollte die Lufthansa kein neues Angebot vorlegen. (APA / red) 


  streik, lufthansa, lufthansa piloten, piloten, pilotinnen, tarifstreit, tarifverhandlungen, gewerkschaft, streikankündigung, cockpit, vc, vereinigung cockpit

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.