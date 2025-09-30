| news | destination
Oman erleben - Tagesausflüge ab Maskat
Der Norden Omans begeistert mit landschaftlicher Vielfalt, kulturellen Highlights und Aktivmöglichkeiten – alles in Reichweite der Hauptstadt Maskat.
Maskat, die Hauptstadt des Sultanats Oman, ist der ideale Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Tagesausflüge in die umliegenden Regionen. Nur wenige Stunden entfernt liegen beeindruckende Wüstenlandschaften, traditionsreiche Städte, Hochgebirge mit Wanderwegen und Tauchspots im geschützten Küstengewässer – perfekt für Aktivreisende, NaturfreundInnen und Kulturinteressierte. Die folgende Auswahl stellt fünf Ausflugsziele vor, die in unter drei Stunden mit dem Auto erreichbar sind und die Vielfalt des nördlichen Omans erlebbar machen.
Von Wüste bis Wasser
Nizwa:
Die ehemalige Hauptstadt im Landesinneren beeindruckt mit einer historischen Festung, traditionellen Souks und dem lebhaften Viehmarkt. Der Ort ist rund 1,5 Stunden von Maskat entfernt und bietet zudem Zugang zum Hajar-Gebirge mit Ausblicken vom Jabal Shams und Wanderungen rund um Jabal Akhdar.
Jabal Akhdar:
Nur zwei Stunden südlich von Maskat ragt der „Grüne Berg“ aus dem Hajar-Gebirge. Terrassenfelder, Kletterrouten, traditionelle Dörfer und weite Aussichten machen die Region zu einem beliebten Ziel für WanderInnen und AktivurlauberInnen.
A’Sharqiyah Sands:
Die goldene Wüste liegt knapp drei Autostunden von der Hauptstadt entfernt. Abseits der Küste bietet sie Dünenfahrten, Kamelritte, Sandboarding und authentische Erlebnisse in Wüstencamps – ideal für Abenteuerlustige.
Wadi Bani Khalid:
Etwa 150 km südöstlich von Maskat lädt diese wasserreiche Oase mit türkisfarbenen Felsenpools und Palmenhainen zum Schwimmen und Wandern ein. Besonders beliebt ist der Abstecher in Kombination mit einem Besuch der benachbarten Sharqiyah Sands.
Daymaniyat-Inseln & Al Fahal:
Vor der Küste Maskats gelegen, bietet das Meeresnaturschutzgebiet eindrucksvolle Tauch- und Schnorchelreviere. Begegnungen mit Meeresschildkröten, Rochen und Riffhaien sind keine Seltenheit. Die gut erhaltenen Korallenriffe sind auch für weniger erfahrene TaucherInnen zugänglich.
