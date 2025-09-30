TUI informiert ReisebüropartnerInnen in Wolfsberg

TUI setzte seine Veranstaltungsreihe „TUI Hautnah“ fort und begrüßte am 25. September ReisebüropartnerInnen aus Wolfsberg zu einem regionalen Branchentreffen. Thomas Müller, Verkaufsleitung Süd bei TUI Österreich, informierte im Rahmen der exklusiven Abendveranstaltung über aktuelle Neuheiten, Produkt-Highlights sowie kommende Angebote aus der Welt von TUI. Im Fokus standen persönliche Gespräche, Updates aus erster Hand sowie der direkte Austausch mit den ReiseexpertInnen.

Fine-Dining und Networking

Veranstaltungsort war das Gourmet-Restaurant „Roots“, wo die TeilnehmerInnen nicht nur fachlich auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnt wurden. Das Haubenrestaurant bot den passenden Rahmen für Networking in entspannter Atmosphäre. Der Abend wurde von den Anwesenden als gelungene Gelegenheit genutzt, sich mit KollegInnen zu vernetzen und aktuelle Branchenthemen zu diskutieren. (red)