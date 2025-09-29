tip

Jamaika setzt auf nachhaltige Entwicklung im Tourismus


Jamaika präsentiert Zukunftsstrategie auf der JAPEX
Auf der diesjährigen Jamaica Product Exchange (JAPEX) bekräftigt Jamaika seine Rolle als Vorreiter nachhaltiger Tourismusentwicklung und präsentiert dazu weitere konkrete Pläne.

Im Rahmen der diesjährigen Jamaica Product Exchange (JAPEX), die vom 22. bis 24. September in Montego Bay stattfand, stellte Tourismusminister Hon. Edmund Bartlett die langfristige Wachstumsstrategie des Landes vor. Ziel sei es, Jamaikas Tourismus als Motor für nationale Transformation zu etablieren. Die Strategie fußt auf drei Säulen: Menschen, Umwelt und Infrastruktur.

„Unsere Vision ist klar – der Tourismus muss für alle JamaikanerInnen, unsere BesucherInnen und unsere PartnerInnen funktionieren“, betonte Bartlett. Sieben Reiseveranstalter aus Europa nutzten die JAPEX, um neue Kooperationen zu knüpfen und die Destination persönlich kennenzulernen.

Drei Säulen für nachhaltiges Wachstum

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der Infrastruktur. Investitionen in Straßenbau, Hotelentwicklungen und eine bessere Konnektivität sollen das touristische Angebot erweitern und gleichzeitig Beschäftigung und Investitionen fördern.

Neben der baulichen Entwicklung stehen soziale Aspekte im Vordergrund. Über 20.000 MitarbeiterInnen wurden bereits durch das Jamaica Centre for Tourism Innovation zertifiziert, um die Servicequalität im Land nachhaltig zu steigern. Auch das Pensionssystem für Tourismuskräfte soll ausgebaut werden und so langfristige finanzielle Sicherheit bieten.

Mit dem landesweit eingeführten "Destination Assurance Framework" legt Jamaika den Fokus zusätzlich auf Sicherheit, Qualität und Erreichbarkeit. Die Maßnahmen dienen nicht nur dem Schutz der natürlichen Ressourcen, sondern sollen auch lokale Gemeinschaften stärken und ihnen konkrete Vorteile aus dem Tourismus bringen.

Langfristig setzt Jamaika auf technologische Innovationen, grüne Investitionen und eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. „Mit jedem neuen Flug, jeder neuen Straße und jedem geschulten Mitarbeiter bauen wir eine Tourismusbranche auf, die Jamaikas Geist widerspiegelt – lebendig, Weltklasse und dem gemeinsamen Erfolg verpflichtet“, so Bartlett.

Weitere Informationen zur Destination unter: www.visitjamaica.com (red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



