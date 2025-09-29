ÖBB-Nachtzug zwischen Wien und Paris wird eingestellt

Die ÖBB haben bestätigt, dass die Nachtzugverbindung Wien–Paris mit 14. Dezember 2025 eingestellt wird. Hintergrund ist die Entscheidung des französischen Verkehrsministeriums, die finanzielle Unterstützung für den Nachtzugbetrieb zwischen Paris und Wien sowie Paris und Berlin für das Jahr 2026 zu beenden.

Die Verbindung war eine Kooperation zwischen ÖBB, Deutscher Bahn, SNCF und der belgischen NMBS/SNCB. Zum Einsatz kamen ÖBB-Nightjets, die vertrieblich und personell von allen vier Bahnunternehmen gemeinsam betreut wurden.

Ohne internationale Partner nicht möglich

Wie die ÖBB mitteilen, sei der Betrieb solcher grenzüberschreitenden Nachtzüge ohne Beteiligung aller internationalen Partner nicht aufrechtzuerhalten. Man bedaure den Rückzug der SNCF und damit die Einstellung der Verbindung.

Unverändert weitergeführt wird hingegen die Verbindung zwischen Wien und Brüssel. Diese wird laut ÖBB auch im Jahr 2026 weiterhin dreimal pro Woche angeboten. (APA / red)