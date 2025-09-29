tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | adabei» reisebüro

Dertour Austria Campus Live im Sani Resort


Dertour Austria Campus Live in Thessaloniki
Neun Reisebüro-MitarbeiterInnen nutzten den aktuellen Dertour Austria Campus Live für eine exklusive Inforeise ins Sani Resort auf Chalkidiki.

Im Rahmen des Dertour Austria Campus Live reiste eine Gruppe von neun Reisebüro-MitarbeiterInnen per Direktflug mit Austrian Airlines auf die griechische Halbinsel Chalkidiki – ins Sani Resort. Begleitet wurde die Gruppe von Petra Seigmann (Dertour Austria) und Marie-Christine von Strachwitz (Lufthansa Group Leisure Sales).

Das mehrfach prämierte Resort – ausgezeichnet als „World’s Leading Luxury Green Resort“ – liegt auf einem 400ha großen Naturareal und umfasst fünf 5-Sterne-Hotels an sieben Stränden. Sani steht für nachhaltigen Tourismus, aktiven Umweltschutz und lokale Wertschöpfung.

Austausch und Erholung kombiniert

Das Programm bot eine Mischung aus Entspannung und Information: Neben morgendlichen Yoga- und Pilates-Einheiten mit Meerblick standen eine Sunset-Cruise sowie detaillierte Resort-Erkundungen auf dem Programm – inklusive Einblicken in die Ausstattung, Gastronomie und Services.

Mit dabei waren: Manfred Almer (Sabtours Linz), Patrick Gassner (Reisemöwe Touristik Wien), Daniela Lueger (Restplatzbörse Seiersberg), Birgit Moritz (Mondial Baden), Christina Nahold (Restplatzbörse Wr. Neustadt), Evelin Pichler (Ruefa Weiz), Philipp Varvaressos (4U Travel Wien), Sebastian Walther (Kuoni Wien) und Judith Wiesinger (Reisewelt Linz). (red) 


  adabei, dertour austria, agenttour, famtrip, thessaloniki, sani resort, reisebüromitarbeiter, griechenland

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
30 September 2025

12:47
Lufthansa-PilotInnen stimmen mehrheitlich für Streik
12:35
Oman erleben - Tagesausflüge ab Maskat
12:20
TUI informiert ReisebüropartnerInnen in Wolfsberg
10:15
Silversea erweitert Arktisprogramm: 21 neue Reisen 2026
09:45
Family City im Wandel: Interview mit Roger Seunig

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.