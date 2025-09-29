Dertour Austria Campus Live im Sani Resort

Im Rahmen des Dertour Austria Campus Live reiste eine Gruppe von neun Reisebüro-MitarbeiterInnen per Direktflug mit Austrian Airlines auf die griechische Halbinsel Chalkidiki – ins Sani Resort. Begleitet wurde die Gruppe von Petra Seigmann (Dertour Austria) und Marie-Christine von Strachwitz (Lufthansa Group Leisure Sales).

Das mehrfach prämierte Resort – ausgezeichnet als „World’s Leading Luxury Green Resort“ – liegt auf einem 400ha großen Naturareal und umfasst fünf 5-Sterne-Hotels an sieben Stränden. Sani steht für nachhaltigen Tourismus, aktiven Umweltschutz und lokale Wertschöpfung.

Austausch und Erholung kombiniert

Das Programm bot eine Mischung aus Entspannung und Information: Neben morgendlichen Yoga- und Pilates-Einheiten mit Meerblick standen eine Sunset-Cruise sowie detaillierte Resort-Erkundungen auf dem Programm – inklusive Einblicken in die Ausstattung, Gastronomie und Services.

Mit dabei waren: Manfred Almer (Sabtours Linz), Patrick Gassner (Reisemöwe Touristik Wien), Daniela Lueger (Restplatzbörse Seiersberg), Birgit Moritz (Mondial Baden), Christina Nahold (Restplatzbörse Wr. Neustadt), Evelin Pichler (Ruefa Weiz), Philipp Varvaressos (4U Travel Wien), Sebastian Walther (Kuoni Wien) und Judith Wiesinger (Reisewelt Linz). (red)