Neues Reiseinfo-System des Außenministeriums ab Oktober
Wie in vielen anderen Ländern ersetzt ab Oktober ein vierstufiges Ampelsystem die bisher sechs Sicherheitsstufen des Außenministeriums.
Mit 1. Oktober stellt das Außenministerium sein Reiseinformationssystem auf ein neues, vierstufiges Ampelsystem um. Die bisher sechs Kategorien werden durch die international gängigeren Farben Grün, Gelb, Orange und Rot ersetzt – von „guter Sicherheitsstandard“ bis zur „Reisewarnung“. Außerdem werden künftig auch regionale Unterschiede innerhalb einzelner Länder auf Landkarten dargestellt. So zeigt etwa die neue Karte für Ägypten farblich differenzierte Sicherheitsbewertungen für verschiedene Landesteile – von gelb über orange bis rot. Diese Änderungen verbessern laut Außenministerium die Verständlichkeit für Reisende, ohne die inhaltlichen Einschätzungen zu verändern.
Neue Roaming-SMS und Auslandsregistrierung
Bis zu den Herbstferien soll es zudem ein weiteres Service des Außenministeriums geben, und zwar eine SMS-Benachrichtigung mit der Telefonnummer der zuständigen österreichischen Botschaft bei Auslandsreisen. Konkret sollen die Mobilfunkanbieter ihre bei der Einwahl ein fremdes Netz automatisch verschickten Roaminginfo-SMS um die entsprechenden Angaben ergänzen.
Das Außenministerium empfiehlt zudem weiterhin die freiwillige Online-Reiseregistrierung über auslandsregistrierung.bmeia.gv.at oder die App „Auslandsservice“. Die Daten helfen im Krisenfall, schneller mit betroffenen ÖsterreicherInnen Kontakt aufzunehmen. Hinweise auf ein Datenleck im System wies das Ministerium zurück – laut Angaben war in Einzelfällen Schadsoftware auf Nutzergeräten verantwortlich.
Mit rund fünf Millionen Zugriffen jährlich wird das Reiseinformationen des Außenministeriums stark genutzt. Die Angaben werden laufend aktualisiert – jährlich gibt es bis zu 600 Änderungen, mindestens zwei vollständige Überprüfungen pro Land erfolgen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Botschaften. (APA / red)
