travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

TUI Blue Schladming: Neues Pep-Angebot bis April 2026


TUI Blue Schladming
Bis April 2026 profitieren Agents von vergünstigten Aufenthalten im TUI Blue Schladming – inklusive Halbpension und flexibler Stornobedingung.

ReisebüromitarbeiterInnen erhalten ab sofort spezielle Konditionen für Aufenthalte im TUI Blue Schladming. Das Angebot ist bis zum 17. April 2026 über die offizielle Reservierungsseite von TUI Blue mit einem Angebotscode buchbar.

Der Aufenthalt im Doppelzimmer kostet ab 140 EUR pro Nacht inklusive Halbpension – abhängig vom Reisezeitraum und nach Verfügbarkeit. Reservierungen für Kinder sowie andere Zimmerkategorien sind auf Anfrage und mit Aufzahlung möglich. Für zusätzliche Flexibilität können Aufenthalte bis zu sieben Tage vor Anreise kostenlos storniert werden.

Aktivurlaub und Entspannung direkt am Hausberg

Das TUI Blue Schladming liegt direkt am Schladminger Hausberg und eignet sich ideal für Aktivurlaubende. Besonders bei Paaren erfreut sich die moderne Unterkunft großer Beliebtheit. Ein Highlight ist die SkySauna mit Panoramaterrasse und Blick auf die umliegende Bergwelt.

Im Herbst bietet die nahegelegene Seilbahn ideale Voraussetzungen für Wanderungen, Ausflüge sowie Mountainbike- und Downhill-Touren. Im Winter beginnt das Skivergnügen direkt vor der Tür: Die Vier-Berge-Skischaukel Schladming bietet 123 Pistenkilometer für Wintersportbegeisterte.

Weitere Informationen zur Buchung gibt es im TUI Newsnet unter Expiangebote / PEP´s (red)


