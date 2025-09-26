| news | flug
Austrian Airlines holt sich neue Kreativagentur an Bord
Austrian Airlines hat ihren Kreativ- und Brandetat neu vergeben. Im Pitch setzte sich die Wiener Agentur Jung von Matt Donau durch – und übernimmt nun die kreative Markenführung der Fluglinie.
Austrian Airlines hat im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlprozesses ihren Kreativ- und Brandetat neu vergeben. Durchgesetzt hat sich dabei die Wiener Agentur Jung von Matt Donau, die bereits in der Vergangenheit mit der Airline zusammenarbeitete. Ziel der neuen Partnerschaft ist es, die rot-weiß-rote Fluglinie noch stärker zur "Love Brand" zu entwickeln – also zu einer Marke, mit der Menschen starke, positive Emotionen verbinden.
CEO Annette Mann sieht in der Zusammenarbeit einen entscheidenden Schritt im Markenentwicklungsprozess: „Die mit der Zusammenarbeit eingeleitete Markenevolution ist ein wichtiger Meilenstein für Austrian Airlines – auch im Hinblick auf unseren 70. Geburtstag im Jahr 2027.“ Gleichzeitig sei die Vergabe Teil einer übergeordneten Unternehmensstrategie zur Weiterentwicklung der Airline in mehreren Bereichen.
Von Storytelling bis Zielgruppenansprache
„Jung von Matt Donau hat ein überzeugendes, zukunftsorientiertes Konzept präsentiert, das unsere österreichische Identität bewahrt und zugleich international ausgerichtet ist“, ergänzt Ingrid Gogl, Head of Brand & Communication bei Austrian Airlines. Im Zuge der neuen Partnerschaft werden künftig die Aktivitäten der Lead Creative & Brand Agency gebündelt – mit dem Ziel, ein konsistentes Markenbild und emotionales Storytelling über alle Kanäle hinweg sicherzustellen.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Ansprache jüngerer Zielgruppen im Alter von 15 bis 29 Jahren. Austrian Airlines möchte sich als moderne, zeitgemäße Marke positionieren – ohne den eigenen Charme zu verlieren. Die Basis dafür bildet eine globale 360°-Kommunikationsplattform, die ab dem zweiten Quartal 2026 weltweit ausgerollt wird. Sie soll sämtliche Bereiche von Markenkommunikation, Produkt, Taktik, Partnerschaften und Sponsoring abdecken.
„Austrian Airlines ist österreichisches Kulturgut, bewegt sich aber in einem hart umkämpften Markt“, so Florian Rock, Geschäftsführer von Jung von Matt Donau. „Deshalb war es uns wichtig, die Marke als Ganzes weiterzuentwickeln – ohne den typischen Charme der Fluglinie zu verlieren.“
Die Agentur und die Airline verbindet bereits eine gemeinsame Vergangenheit: Von 2007 bis 2014 war Jung von Matt Donau bereits als Creative Agency für Austrian Airlines tätig. Nun wird die erfolgreiche Partnerschaft in neuem Kontext fortgeführt. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
26 September 2025
