| news | studien
Reiseverhalten der ÖsterreicherInnen leicht rückläufig
Im ersten Halbjahr 2025 sind die Urlaubsreisen der ÖsterreicherInnen leicht zurückgegangen – vor allem bei Auslandsaufenthalten. Inlandsreisen bleiben stabil, Pkw bleibt das bevorzugte Verkehrsmittel.
Laut vorläufigen Daten von Statistik Austria sind die Urlaubsreisen der ÖsterreicherInnen im ersten Halbjahr 2025 um 3,8% auf 11,83 Mio. gesunken. Besonders betroffen waren Auslandsreisen, die um 4,5% auf 5,95 Mio. zurückgingen. Die Inlandsreisen lagen mit 5,88 Mio. etwa 3% unter dem Vorjahreswert. Auch Geschäftsreisen nahmen mit 1,73 Mio. spürbar ab (minus 11,8%), mehr als die Hälfte davon fanden im Inland statt. Die beliebteste Urlaubsregion im Inland war die Steiermark.
Top-Auslandziele und Verkehrsmittel
Die beliebtesten Auslandsziele blieben unverändert Italien, Deutschland und Kroatien, gefolgt von Spanien. Im ersten Halbjahr 2025 wurden nur etwas über 9% der Auslandsurlaubsreisen außerhalb Europas und der Türkei verbracht. Im ersten Halbjahr 2024 waren es gut 8%, im ersten Halbjahr 2023 7%.
Beim Verkehrsmittel der Wahl dominierte weiterhin das eigene Auto. Fast drei Viertel der Inlandsurlaube und rund 45% der Auslandsreisen wurden mit dem Pkw angetreten. Die Bahn wurde bei jeder fünften Urlaubsreise (21,2%) innerhalb Österreichs genutzt und damit etwas mehr als im Vorjahr (20,2%), aber weniger als 2023 (23,3%). Bei Auslandsurlauben betrug der Anteil der Zugfahrten 10%, jener der Flugreisen 37,5%. (APA / red)
statistik, statistik austria, analyse, bilanz, reiseverhalten, österreicher, österreich, urlaubstrends
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
25 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
RateHawk-Studie: Geteilte Meinung über KI in der Reisebranche
Eine globale Studie von RateHawk...
Dertour-Studie: Reiselust hält an
Eine Studie von ipsos im...
Top-Sommerziele der ÖsterreicherInnen 2025
Eine aktuelle Auswertung von Holidu...
DRV-Prognose: Pauschalreisen 2025 im Aufwind
Laut aktueller DRV-Prognose entwickelt sich...
Italien: Overtourism in Rimini, Venedig und Bozen
Eine aktuelle Studie des italienischen...