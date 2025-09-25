tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

news | studien

Reiseverhalten der ÖsterreicherInnen leicht rückläufig


Foto: RossHelen / shutterstock.com
Im ersten Halbjahr 2025 sind die Urlaubsreisen der ÖsterreicherInnen leicht zurückgegangen – vor allem bei Auslandsaufenthalten. Inlandsreisen bleiben stabil, Pkw bleibt das bevorzugte Verkehrsmittel.

Laut vorläufigen Daten von Statistik Austria sind die Urlaubsreisen der ÖsterreicherInnen im ersten Halbjahr 2025 um 3,8% auf 11,83 Mio. gesunken. Besonders betroffen waren Auslandsreisen, die um 4,5% auf 5,95 Mio. zurückgingen. Die Inlandsreisen lagen mit 5,88 Mio. etwa 3% unter dem Vorjahreswert. Auch Geschäftsreisen nahmen mit 1,73 Mio. spürbar ab (minus 11,8%), mehr als die Hälfte davon fanden im Inland statt. Die beliebteste Urlaubsregion im Inland war die Steiermark.

Top-Auslandziele und Verkehrsmittel

Die beliebtesten Auslandsziele blieben unverändert Italien, Deutschland und Kroatien, gefolgt von Spanien. Im ersten Halbjahr 2025 wurden nur etwas über 9% der Auslandsurlaubsreisen außerhalb Europas und der Türkei verbracht. Im ersten Halbjahr 2024 waren es gut 8%, im ersten Halbjahr 2023 7%.

Beim Verkehrsmittel der Wahl dominierte weiterhin das eigene Auto. Fast drei Viertel der Inlandsurlaube und rund 45% der Auslandsreisen wurden mit dem Pkw angetreten. Die Bahn wurde bei jeder fünften Urlaubsreise (21,2%) innerhalb Österreichs genutzt und damit etwas mehr als im Vorjahr (20,2%), aber weniger als 2023 (23,3%). Bei Auslandsurlauben betrug der Anteil der Zugfahrten 10%, jener der Flugreisen 37,5%. (APA / red) 


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Reiseverhalten der ÖsterreicherInnen leicht rückläufig
