Reiseverhalten der ÖsterreicherInnen leicht rückläufig

Laut vorläufigen Daten von Statistik Austria sind die Urlaubsreisen der ÖsterreicherInnen im ersten Halbjahr 2025 um 3,8% auf 11,83 Mio. gesunken. Besonders betroffen waren Auslandsreisen, die um 4,5% auf 5,95 Mio. zurückgingen. Die Inlandsreisen lagen mit 5,88 Mio. etwa 3% unter dem Vorjahreswert. Auch Geschäftsreisen nahmen mit 1,73 Mio. spürbar ab (minus 11,8%), mehr als die Hälfte davon fanden im Inland statt. Die beliebteste Urlaubsregion im Inland war die Steiermark.

Top-Auslandziele und Verkehrsmittel

Die beliebtesten Auslandsziele blieben unverändert Italien, Deutschland und Kroatien, gefolgt von Spanien. Im ersten Halbjahr 2025 wurden nur etwas über 9% der Auslandsurlaubsreisen außerhalb Europas und der Türkei verbracht. Im ersten Halbjahr 2024 waren es gut 8%, im ersten Halbjahr 2023 7%.

Beim Verkehrsmittel der Wahl dominierte weiterhin das eigene Auto. Fast drei Viertel der Inlandsurlaube und rund 45% der Auslandsreisen wurden mit dem Pkw angetreten. Die Bahn wurde bei jeder fünften Urlaubsreise (21,2%) innerhalb Österreichs genutzt und damit etwas mehr als im Vorjahr (20,2%), aber weniger als 2023 (23,3%). Bei Auslandsurlauben betrug der Anteil der Zugfahrten 10%, jener der Flugreisen 37,5%. (APA / red)