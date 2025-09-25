| news | veranstalter» reisebüro
Eurotours erweitert Dynamic Packaging um zwei neue Partner
Durch die Partnerschaften mit DidaTravel und Mayfair Jets profitieren KundInnen künftig von mehr Auswahl, Flexibilität und attraktiven Preisen bei Flug und Hotel.
Eurotours International, einer der führenden Reiseveranstalter Mitteleuropas mit Sitz in Kitzbühel, erweitert sein Dynamic Packaging um zwei starke Partner: DidaTravel und Mayfair Jets. Das innovative Paketieren ermöglicht die individuelle Kombination von Flügen, Unterkünften und weiteren Bausteinen in Echtzeit – stets zu aktuellen Marktpreisen. Geschäftsführer Maik Gruba betont: „Mit diesen Erweiterungen setzen wir unseren Wachstumskurs fort und bieten KundInnen über alle Vertriebskanäle hinweg mehr Vielfalt, Flexibilität und attraktive Preise.“
Neue Partner für mehr Auswahl
Mit DidaTravel gewinnt Eurotours eine zusätzliche Bettenbank, die den Zugang zu vielen weiteren Hotels in beliebten Destinationen weltweit bietet. Mayfair Jets ergänzt das Portfolio um exklusive Charterflugoptionen mit maßgeschneiderten Direktverbindungen. Beide Partner sind ab sofort über die B2C-Portale Hofer Reisen in Österreich und Aldi Suisse Tours in der Schweiz in Kombination Flug + Hotel buchbar. Damit stärkt Eurotours seine Marktposition in preisbewussten und stark nachgefragten Zielgruppen.
Als innovativer Full-Service-Anbieter entwickelt Eurotours maßgeschneiderte Lösungen für Online-Portale, Reisebüros und FirmenkundInnen. Mit modernster IT, einem wachsenden Partnernetzwerk und der Eigenmarke justaway.com positioniert sich Eurotours als Vorreiter digitaler Vertriebsstrategien. (red)
eurotours, didatravel, mayfair jets, dynamic packaging, reiseveranstalter, reisepaket, packaging, reisebausteine
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
25 September 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
TUI Hautnah Events in Kärnten und Graz
Knapp 50 Reisebüro-Agents informierten sich...
Mit TUI im Winter nach Thailand
Ob Kultur in Bangkok oder...
Robinson Katalog 2025/26 - Beratung im Fokus
Der neue Ganzjahreskatalog von Robinson...
PEP-Tarife von NCL - Stand 22. September 2025
Die Reederei Norwegian Cruise Line...
Marco Polo: Neue Silvester-Reisen für junge Traveller
Unter den neuen Touren gibt...