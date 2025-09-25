tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Eurotours erweitert Dynamic Packaging um zwei neue Partner


Eurotours Zentrale Kitzbühel
Durch die Partnerschaften mit DidaTravel und Mayfair Jets profitieren KundInnen künftig von mehr Auswahl, Flexibilität und attraktiven Preisen bei Flug und Hotel.

Eurotours International, einer der führenden Reiseveranstalter Mitteleuropas mit Sitz in Kitzbühel, erweitert sein Dynamic Packaging um zwei starke Partner: DidaTravel und Mayfair Jets. Das innovative Paketieren ermöglicht die individuelle Kombination von Flügen, Unterkünften und weiteren Bausteinen in Echtzeit – stets zu aktuellen Marktpreisen. Geschäftsführer Maik Gruba betont: „Mit diesen Erweiterungen setzen wir unseren Wachstumskurs fort und bieten KundInnen über alle Vertriebskanäle hinweg mehr Vielfalt, Flexibilität und attraktive Preise.“

Neue Partner für mehr Auswahl

Mit DidaTravel gewinnt Eurotours eine zusätzliche Bettenbank, die den Zugang zu vielen weiteren Hotels in beliebten Destinationen weltweit bietet. Mayfair Jets ergänzt das Portfolio um exklusive Charterflugoptionen mit maßgeschneiderten Direktverbindungen. Beide Partner sind ab sofort über die B2C-Portale Hofer Reisen in Österreich und Aldi Suisse Tours in der Schweiz in Kombination Flug + Hotel buchbar. Damit stärkt Eurotours seine Marktposition in preisbewussten und stark nachgefragten Zielgruppen.

Als innovativer Full-Service-Anbieter entwickelt Eurotours maßgeschneiderte Lösungen für Online-Portale, Reisebüros und FirmenkundInnen. Mit modernster IT, einem wachsenden Partnernetzwerk und der Eigenmarke justaway.com positioniert sich Eurotours als Vorreiter digitaler Vertriebsstrategien. (red) 


  eurotours, didatravel, mayfair jets, dynamic packaging, reiseveranstalter, reisepaket, packaging, reisebausteine

