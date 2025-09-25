TUI Hautnah Events in Kärnten und Graz

Anfang September lud TUI gemeinsam mit dem TUI Ticketshop und der Lufthansa Group zu zwei exklusiven TUI Hautnah Events nach Graz und Kärnten. Insgesamt 46 Reisebüro-Agents folgten der Einladung. Am 2. September fand die Veranstaltung im Wirtshaus Wildmoser in Graz statt, am 3. September trafen sich die Teilnehmenden im Seerestaurant Kropfitschbad in Krumpendorf am Wörthersee.

Infos aus erster Hand - kompakt und persönlich

In entspannter Atmosphäre informierten Thomas Müller (TUI Österreich, Verkaufsleitung Süd), Thorsten Gruber (Verkaufsleiter TUI Ticket Shop Österreich) und Julian Herz (Key Account Manager Lufthansa Group) über Neuheiten und Highlights der kommenden Saison. Neben dem fachlichen Austausch standen Kulinarik und persönliches Netzwerken im Fokus beider Abende. (red)