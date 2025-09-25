tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | adabei» reisebüro

TUI Hautnah Events in Kärnten und Graz


TUI Hautnah Event am Wörthersee
Knapp 50 Reisebüro-Agents informierten sich bei zwei regionalen Abendveranstaltungen über aktuelle Neuigkeiten von TUI, dem TUI Ticketshop und der Lufthansa Group.

Anfang September lud TUI gemeinsam mit dem TUI Ticketshop und der Lufthansa Group zu zwei exklusiven TUI Hautnah Events nach Graz und Kärnten. Insgesamt 46 Reisebüro-Agents folgten der Einladung. Am 2. September fand die Veranstaltung im Wirtshaus Wildmoser in Graz statt, am 3. September trafen sich die Teilnehmenden im Seerestaurant Kropfitschbad in Krumpendorf am Wörthersee.

Infos aus erster Hand - kompakt und persönlich 

In entspannter Atmosphäre informierten Thomas Müller (TUI Österreich, Verkaufsleitung Süd), Thorsten Gruber (Verkaufsleiter TUI Ticket Shop Österreich) und Julian Herz (Key Account Manager Lufthansa Group) über Neuheiten und Highlights der kommenden Saison. Neben dem fachlichen Austausch standen Kulinarik und persönliches Netzwerken im Fokus beider Abende. (red)


  adabei, tui, hautnah, agents, agentsevent, reisebüro, vertriebspartner, abendveranstaltung

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

