MSC Poesia erhält umfassendes Upgrade vor Alaska-Premiere
Zur Sommersaison 2026 wird die MSC Poesia umfassend modernisiert – inklusive MSC Yacht Club, neuen Restaurants und zusätzlichen Freizeitangeboten.
Im Rahmen einer der größten Modernisierungen in der Geschichte von MSC Cruises wird die MSC Poesia für ihre erste Alaska-Saison grundlegend umgestaltet. Neben umfangreichen Renovierungen erhalten Gäste künftig Zugang zum MSC Yacht Club – dem exklusiven Schiff-im-Schiff-Konzept der Reederei. Zusätzlich ergänzen zwei neue Spezialitätenrestaurants, eine Sports Bar, ein modernisiertes Spa sowie ein neu gestaltetes Fitnesscenter das Angebot an Bord.
Exklusiver Schiff-im-Schiff-Bereich
Der neue MSC Yacht Club umfasst 63 elegante Suiten in fünf Kategorien – darunter Familienoptionen mit Verbindungstüren und die großzügige Royal Suite mit privatem Whirlpool. Zu den weiteren Highlights zählen ein exklusives Restaurant, die private Top Sail Lounge, eine Sonnenterrasse mit Grill & Bar, Whirlpools und Cabanas.
Ab sofort buchbar, bietet die MSC Poesia erstmals in der Sommersaison 2026 siebentägige Kreuzfahrten ab/bis Seattle. Die Reiserouten führen durch die Inside Passage und zu Zielen wie Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm, Juneau sowie Victoria in British Columbia.
Neue Bordangebote und Services
Neben dem MSC Yacht Club warten weitere Neuerungen auf Gäste:
- Das amerikanisch inspirierte Steakhouse Butcher’s Cut bietet Fleischspezialitäten in gehobenem Ambiente.
- Die neu eingerichtete Kaito Sushi Bar serviert japanische Küche in modernem Design.
- In der neuen All-Stars Sports Bar stehen Snacks, Getränke und Unterhaltung im Fokus.
- Der neu gestaltete MSC Aurea Spa überzeugt mit Ocean View Sauna, Dampfbädern, Salzgrotte und Kneipp-Anlage.
- Das MSC Gym powered by Technogym bietet modernste Trainingsgeräte, Meerblick sowie separate Sport- und Ruhebereiche.
Routen ab 2026 buchbar
Neben der Alaska-Saison von Mai bis September 2026 sind auch Kreuzfahrten im Winterprogramm 2026/27 bereits gebucht werden – unter anderem durch die Karibik und Mittelamerika ab/bis Miami. Panamakanal-Passagen zwischen Seattle und Miami runden das neue Routing der MSC Poesia ab.
Weitere Informationen unter: www.msccruises.at (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
