Coral Travel & Ferien Touristik: Klare Provisionsstruktur für 2026
Klare Rahmenbedingungen, gebündelte Umsätze und bis zu 12,75% Provision: Das Provisionsmodell 2026 schafft mehr Übersicht und neue Anreize für Reisebüros.
Coral Travel und Ferien Touristik präsentieren für das Geschäftsjahr 2026 ein vereinfachtes und transparentes Provisionsmodell. Die Zahl der Provisionsstaffeln wurde reduziert, um Reisebüros eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen. Neu ist außerdem: Die Provision gilt markenübergreifend – alle Umsätze aus Buchungen der drei Marken Coral Travel, Coral Travel Schweiz und Ferien Touristik (COR, COS, FER) werden gemeinsam berücksichtigt.
Die Berechnung erfolgt auf den Bruttoumsatz inklusive Luftverkehrssteuer sowie Zusatzleistungen wie Flextarif, Sitzplatzreservierungen oder Versicherungen. Durch das erweiterte Fernreiseangebot sollen PartnerInnen zusätzliche Umsatzpotenziale erhalten.
Bis zu 12,75% Provision
Reisebüros profitieren von attraktiven Vergütungen: Die Mindestprovision beträgt 10%, die maximale Stufe liegt bei 12,75% auf den Gesamtumsatz. Auch Gruppenumsätze fließen in die Berechnung mit ein – ein Vorteil für VertriebspartnerInnen mit vielfältigem KundInnenportfolio.
Doris Oberkanins, Head of Sales & Marketing Österreich & CEE bei Coral Travel, betont: „Unser Ziel ist es, den stationären Vertrieb nicht nur mit wettbewerbsfähigen Provisionen zu unterstützen, sondern auch mit einer klaren Struktur Sicherheit und Perspektiven zu geben.“ (red)
