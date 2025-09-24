tip

travel industry professional

| news | flug

Ryanair akzeptiert ab November nur noch digitale Boardingpässe


Ryanair Boeing 737
Ryanair stellt ab dem 12. November 2025 vollständig auf digitale Boardingpässe um. Papierausdrucke werden künftig nicht mehr akzeptiert.

Ryanair hat den Starttermin für die verpflichtende Nutzung digitaler Boardingpässe auf Mittwoch, den 12. November 2025, festgelegt. Damit verschiebt sich das ursprünglich für Anfang November geplante Datum auf einen Zeitraum mit geringerem Passagieraufkommen – unmittelbar nach den Herbstferien. Ziel ist ein reibungsloser Übergang.

Ab diesem Datum ist der digitale Boardingpass, der über die „myRyanair“-App erstellt wird, verpflichtend für das Boarding. Ein Ausdruck auf Papier wird nicht mehr möglich sein.

Teil der digitalen Transformation

Laut Ryanair nutzen bereits rund 80% der über 206 Mio. PassagierInnen die digitalen Pässe. Die vollständige Umstellung reiht sich in eine Reihe digitaler Initiativen ein, mit denen Europas größte Airline das Kundenerlebnis verbessern will. Zu den in der App verfügbaren Funktionen zählen unter anderem:

  • Order to Seat: Vorbestellung von Speisen und Getränken direkt per Smartphone
  • Echtzeit-Fluginformationen: Updates zu Boarding, Gates oder Verspätungen
  • Live-Benachrichtigungen bei Flugstörungen direkt aus dem Ryanair Operations Centre

Ryanair verweist auf ähnliche Entwicklungen in anderen Branchen, etwa bei Großveranstaltungen oder Festivals, wo digitale Tickets längst Standard sind. Die Airline sieht in der Maßnahme eine effizientere, schnellere und nachhaltigere Lösung für den Reisealltag. (red) 


