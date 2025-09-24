| news | veranstalter» destination
Mit TUI im Winter nach Thailand
Ob Kultur in Bangkok oder Badeurlaub in Khao Lak – mit täglichen Direktflügen ab Wien und über 300 Aktivitäten vor Ort eröffnet TUI vielfältige Möglichkeiten für den Winterurlaub in Thailand.
Thailand zählt auch für die Wintersaison 2025/26 zu den beliebtesten Fernreisezielen. Dank täglicher Direktflüge ab Wien nach Bangkok sowie komfortabler Anschlussverbindungen nach Phuket ist das südostasiatische Land einfach und bequem erreichbar. Mit TUI Musement können Reisende vor Ort aus über 300 buchbaren Ausflügen und Aktivitäten wählen, um ihren Urlaub individuell zu gestalten.
Kultur & Kulinarik in Bangkok
Die thailändische Hauptstadt Bangkok verbindet kulturelle Höhepunkte wie den Tempel Wat Pho oder das historische Chinatown-Viertel mit einer vielfältigen kulinarischen Szene und moderner städtischer Infrastruktur. BesucherInnen finden hier ein breites Angebot an Sehenswürdigkeiten, Shoppingmöglichkeiten und kulturellen Erlebnissen.
Das TUI Blue Maduzi Bangkok, zentral im lebhaften Stadtteil Sukhumvit gelegen, bietet Gästen sowohl schnellen Zugang zu den wichtigsten Attraktionen als auch ruhige Rückzugsorte zum Entspannen. Rooftop-Bars mit Panoramablick, authentische Streetfood-Erlebnisse und kleine, kreative Künstlerdörfer in der Umgebung ergänzen das Angebot und machen den Aufenthalt abwechslungsreich.
Entspannung & Natur in Khao Lak
Nach dem Städtetrip bietet Khao Lak ideale Bedingungen für erholsame Badetage. Die Region punktet mit langen Stränden, Naturerlebnissen wie der Phang Nga Bucht oder den Similan-Inseln sowie Ausflügen zu Elefanten-Refugien. Unterkünfte wie der Robinson Khao Lak oder die Resorts der La Flora Hotelgroup liegen direkt am Meer und nahe dem Night Market von Bang Niang. Mit den Angeboten von TUI Musement lässt sich auch die Zeit hier individuell und flexibel gestalten.
Preisbeispiele (inklusive Flug ab Wien):
- TUI Blue Maduzi Bangkok (7 Nächte, ab 26.01.): ab 1.179 EUR p.P. im DZ
- Robinson Khao Lak (7 Nächte, ab 16.11.): ab 1.749 EUR p.P. im DZ
- La Flora Khao Lak (7 Nächte, ab 03.12.): ab 1.649 EUR p.P. im DZ
- La Vela Khao Lak (7 Nächte, ab 20.01.): ab 1.739 EUR p.P. im DZ
- Casa de la Flora (7 Nächte, ab 01.03.): ab 2.169 EUR p.P. in der Studio Pool Villa
