Philadelphia als Familienziel entdecken


Please Touch Museum
Philadelphia bietet ganzjährig vielfältige Erlebnisse für Familien – von interaktiven Museen über tierische Begegnungen bis zu Sportevents. In der Herbstsaison ergänzen saisonale Veranstaltungen das Programm.

Die US-Metropole Philadelphia vereint Kultur, Geschichte und familienfreundliche Freizeitangebote auf engem Raum – ideal für Städtereisende mit Kindern. Zahlreiche Einrichtungen setzen auf interaktive Erlebnisse und kindgerechte Programme. Fünf Tipps zeigen, warum sich die Stadt zu jeder Jahreszeit als Reiseziel für Familien eignet:

Please Touch Museum: Im mehrfach ausgezeichneten Kindermuseum ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Kinder erkunden spielerisch Themen wie Natur, Technik und Gesellschaft – unter anderem mit einem historischen Karussell und wechselnden Kreativ-Workshops.

The Franklin Institute: Das renommierte Wissenschaftsmuseum begeistert mit hands-on Stationen und begehbaren Exponaten wie dem überdimensionalen Herzmodell. Im Herbst ergänzt das saisonale Programm „Franklin Fright“ das Angebot mit familienfreundlichem Halloween-Flair.

Philadelphia Zoo: Als ältester Zoo der USA bietet der Philadelphia Zoo rund 1.900 Tiere, viele davon selten oder bedroht. Das „Zoo 360“-System ermöglicht den Tieren, sich über vernetzte Wege auch über die Köpfe der BesucherInnen hinweg zu bewegen. Im Oktober lockt zusätzlich das Event „Boo at the Zoo“ mit Themendekoration, Trick-or-Treating und Kinderaktionen.

Philadelphia Eagles live erleben: Ein Besuch bei einem NFL-Spiel im Lincoln Financial Field ist ein authentisches US-Sport-Erlebnis. Die Spiele der Philadelphia Eagles bieten mitreißende Stimmung und eignen sich auch für Familien.

Familienfreundliche Hotels: Mehrere Unterkünfte bieten maßgeschneiderte Services – vom Willkommenspaket für Kinder bis hin zu Indoor-Zelten wie im „Urban Campout“-Package des Hotels The Logan. Das Loews Philadelphia Hotel punktet mit umfassender Kinder-Ausstattung, Concierge-Service und optionalem Babysitting.

Ausblick auf 2026: Großevents in Philadelphia

Im Jahr 2026 ist Philadelphia Gastgeberstadt für mehrere Spiele der FIFA-Fußballweltmeisterschaft – darunter ein Viertelfinale am 4. Juli, dem US-Unabhängigkeitstag. Gleichzeitig feiert die Stadt mit zahlreichen Veranstaltungen 250 Jahre Unabhängigkeitserklärung.

Weitere Informationen unter: www.discoverphl.com (red) 


