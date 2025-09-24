tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | produkt

Kofferbutler: Smarte Gepäcklösung für entspanntes Reisen


Foto: Tharin kaewkanya / shutterstock.com
Kofferbutler bietet eine digitale Dienstleistung, die Gepäck direkt von der Haustür zum Zielort transportiert. Das erleichtert besonders Städtereisen, Bahnfahrten und Kur- oder Rehareisen.

Kofferbutler ermöglicht Reisenden, ihr Gepäck bequem von Zuhause abholen und sicher zur Unterkunft liefern zu lassen. Der Service spart Zeit und Nerven, da das Tragen von schwerem Gepäck entfällt und der Reiseablauf spürbar entspannter wird. Besonders geeignet ist das Angebot beispielsweise für Städtereisen, Bahnfahrten sowie Kur- und Rehareisen – aber auch für Motorradreisende, Personen ohne eigenes Auto oder Familien, bei denen im PKW nicht genug Platz für zusätzliches Gepäck ist. Gerade bei Reiseformen, bei denen Flexibilität und Komfort gefragt sind, kann der Service eine praktische Unterstützung sein.

Einfach buchen und sicher reisen

Die Buchung erfolgt online oder über die Kofferbutler-App – bis spätestens 1 Werktag vor Abholung. NutzerInnen wählen Größe und Anzahl der Gepäckstücke sowie das Reiseziel aus und folgen den weiteren Schritten im Buchungsprozess. Kurz vor Abreise erhalten KundInnen dann den Gepäckschein per E-Mail, der gut sichtbar am Gepäck anzubringen ist. Maße und Gewicht sollten vorab überprüft werden, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

Am vereinbarten Tag holt Kofferbutler das Gepäck ab und liefert es sicher zur Wunschadresse. Der Premiumversand garantiert eine Zustellung innerhalb von 1 Werktag in Österreich. So können Reisende entspannt starten, da das Gepäck bereits im Hotel auf sie wartet.

Mittels moderner Tracking-Technologie können KundInnen den Gepäckstatus jederzeit im Blick behalten. Ein persönlicher Kundenservice sorgt für zusätzliche Sicherheit und beantwortet Fragen während des gesamten Prozesses.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter: www.kofferbutler.at (red) 


  kofferbutler, koffertransport, gepäck, gepäckservice, gepäcktransport

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
24 September 2025

14:51
RateHawk-Studie: Geteilte Meinung über KI in der Reisebranche
13:20
Mit TUI im Winter nach Thailand
12:28
Philadelphia als Familienziel entdecken
12:07
Kofferbutler: Smarte Gepäcklösung für entspanntes Reisen
11:23
Einladung: Austrian Cruise Days 2025 ab Wien & Linz
10:40
Robinson Katalog 2025/26 - Beratung im Fokus

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.