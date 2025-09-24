Kofferbutler: Smarte Gepäcklösung für entspanntes Reisen

Kofferbutler ermöglicht Reisenden, ihr Gepäck bequem von Zuhause abholen und sicher zur Unterkunft liefern zu lassen. Der Service spart Zeit und Nerven, da das Tragen von schwerem Gepäck entfällt und der Reiseablauf spürbar entspannter wird. Besonders geeignet ist das Angebot beispielsweise für Städtereisen, Bahnfahrten sowie Kur- und Rehareisen – aber auch für Motorradreisende, Personen ohne eigenes Auto oder Familien, bei denen im PKW nicht genug Platz für zusätzliches Gepäck ist. Gerade bei Reiseformen, bei denen Flexibilität und Komfort gefragt sind, kann der Service eine praktische Unterstützung sein.

Einfach buchen und sicher reisen

Die Buchung erfolgt online oder über die Kofferbutler-App – bis spätestens 1 Werktag vor Abholung. NutzerInnen wählen Größe und Anzahl der Gepäckstücke sowie das Reiseziel aus und folgen den weiteren Schritten im Buchungsprozess. Kurz vor Abreise erhalten KundInnen dann den Gepäckschein per E-Mail, der gut sichtbar am Gepäck anzubringen ist. Maße und Gewicht sollten vorab überprüft werden, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

Am vereinbarten Tag holt Kofferbutler das Gepäck ab und liefert es sicher zur Wunschadresse. Der Premiumversand garantiert eine Zustellung innerhalb von 1 Werktag in Österreich. So können Reisende entspannt starten, da das Gepäck bereits im Hotel auf sie wartet.

Mittels moderner Tracking-Technologie können KundInnen den Gepäckstatus jederzeit im Blick behalten. Ein persönlicher Kundenservice sorgt für zusätzliche Sicherheit und beantwortet Fragen während des gesamten Prozesses.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter: www.kofferbutler.at (red)