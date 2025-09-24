tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | schiff» vertrieb

Einladung: Austrian Cruise Days 2025 ab Wien & Linz


Austrian Cruise Days 2023
GTA Touristik und Partner veranstalten auch 2025 die Austrian Cruise Days auf der MS Nestroy – erstmals mit zusätzlichem Termin ab Linz.

Die Austrian Cruise Days gehen im November 2025 in die dritte Runde. Reisebüro-PartnerInnen erwartet an Bord der MS Nestroy ein kompaktes Branchenevent mit Neuigkeiten aus Fluss- und Hochseekreuzfahrt. Die beliebte Netzwerkveranstaltung für Reisebüro-MitarbeiterInnen findet in diesem Jahr an zwei Terminen statt:

  • 04.–05. November 2025: ab/bis Wien (Wien–Bratislava–Wien)
  • 18.–19. November 2025: ab/bis Linz (Linz–Grein–Linz – neu im Programm)

An Bord erwartet die Teilnehmenden ein Überblick über die Kreuzfahrtangebote 2025/26, persönliche Gespräche mit dem GTA-Team und kulinarische Verpflegung inklusive Abendessen. 

Weitere Infos & Konditionen

  • Die Einschiffung erfolgt jeweils gegen 10:00 Uhr. Abfahrt: 11:00 Uhr 
  • Als besonderes Zuckerl wird allen Teilnehmenden – solange der Vorrat reicht – erstmals eine Einzelkabine zum regulären Doppelpreis angeboten.
  • Die Kabinennummern werden aus organisatorischen Gründen erst an Bord vergeben.
  • Da die Plätze begrenzt sind, wird eine rasche Anmeldung empfohlen.
  • Kostenbeitrag: 49 EUR p.P. für die Doppelkabine zur Alleinbenutzung, inkl. Vollpension und Getränkepaket (ausgenommen Spirituosen).

Anmeldung unter: partner@gta.at (red) 


  gta, austrian cruise days, einladung, agents, ms nestroy, termin, kalender, terminkalender

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
24 September 2025

14:51
RateHawk-Studie: Geteilte Meinung über KI in der Reisebranche
13:20
Mit TUI im Winter nach Thailand
12:28
Philadelphia als Familienziel entdecken
12:07
Kofferbutler: Smarte Gepäcklösung für entspanntes Reisen
11:23
Einladung: Austrian Cruise Days 2025 ab Wien & Linz
10:40
Robinson Katalog 2025/26 - Beratung im Fokus

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.