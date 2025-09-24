Einladung: Austrian Cruise Days 2025 ab Wien & Linz

Die Austrian Cruise Days gehen im November 2025 in die dritte Runde. Reisebüro-PartnerInnen erwartet an Bord der MS Nestroy ein kompaktes Branchenevent mit Neuigkeiten aus Fluss- und Hochseekreuzfahrt. Die beliebte Netzwerkveranstaltung für Reisebüro-MitarbeiterInnen findet in diesem Jahr an zwei Terminen statt:

04.–05. November 2025: ab/bis Wien (Wien–Bratislava–Wien)

18.–19. November 2025: ab/bis Linz (Linz–Grein–Linz – neu im Programm)

An Bord erwartet die Teilnehmenden ein Überblick über die Kreuzfahrtangebote 2025/26, persönliche Gespräche mit dem GTA-Team und kulinarische Verpflegung inklusive Abendessen.

Weitere Infos & Konditionen

Die Einschiffung erfolgt jeweils gegen 10:00 Uhr. Abfahrt: 11:00 Uhr

Als besonderes Zuckerl wird allen Teilnehmenden – solange der Vorrat reicht – erstmals eine Einzelkabine zum regulären Doppelpreis angeboten.

Die Kabinennummern werden aus organisatorischen Gründen erst an Bord vergeben.

Da die Plätze begrenzt sind, wird eine rasche Anmeldung empfohlen.

Kostenbeitrag: 49 EUR p.P. für die Doppelkabine zur Alleinbenutzung, inkl. Vollpension und Getränkepaket (ausgenommen Spirituosen).

Anmeldung unter: partner@gta.at (red)