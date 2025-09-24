Robinson Katalog 2025/26 - Beratung im Fokus

Robinson präsentiert den Katalog 2025/26 als praxisorientiertes Beratungsinstrument für Reisebüros. Auf rund 150 Seiten bietet die neue Ausgabe eine klare Struktur, eine stärkere Zielgruppenorientierung und erweiterte Vergleichsmöglichkeiten – entwickelt auf Basis einer Vertriebsumfrage zu Jahresbeginn.

Zwei Hälften, ein Ziel: Beratung erleichtern

Der Katalog gliedert sich in zwei Teile: Die erste Hälfte stellt jeden Club auf einer Doppelseite visuell vor – mit Bild, drei Hauptmerkmalen und Verweis auf die jeweilige Detailseite. Ergänzt wird dieser Teil durch Themenwelten zu Sport, Familie, WellFit, Kulinarik und Nachhaltigkeit unter dem Label „ROBsponsible“. Die zweite Hälfte bietet eine systematische Übersicht mit Einstiegsseiten nach Zielgruppen („For All“, „For Family“, „For Adults Only“) sowie kompakten Clubfakten. Tabellen zu Sportarten, Events und weiteren Angeboten sollen den Vergleich zusätzlich erleichtern.

Bei der Konzeption wurde gezielt auf die Anforderungen des Vertriebs geachtet. Eine Umfrage unter Reisebüros zu Jahresbeginn lieferte wertvolle Impulse: insbesondere der Wunsch nach mehr Übersichtlichkeit, besserer Vergleichbarkeit und klarer Struktur für die Beratung von NeukundInnen. „Wir haben aufmerksam zugehört, was der Vertrieb braucht – und liefern mit dem neuen Katalog ein praxisnahes Werkzeug für die tägliche Beratung“, sagt Bernd Maeser, Geschäftsführer Robinson. „Die klare Struktur, die zielgruppengerechte Darstellung und die digitale Ergänzung machen ihn zu einem echten Mehrwert am Counter.“

Digitale Ergänzung & nachhaltige Umsetzung

Begleitend zum Katalog erscheint eine Sonderausgabe des digitalen ROB-MAG mit zusätzlichen Einblicken aus den Clubs. Über einen QR-Code im Katalog gelangen KundInnen direkt zu einem Gewinnspiel – verlost werden sieben Nächte für zwei Personen im Robinson Nobilis in der Türkei.

Die digitale Erweiterung ermöglicht eine gezielte Fokussierung im Print: Der Katalog bleibt kompakt und auf relevante Inhalte reduziert, ohne auf inspirierende Clubgeschichten zu verzichten. Umfang und Auflage wurden bedarfsorientiert geplant. Gedruckt wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier.

Link zur digitalen Version unter: www.robinson.com (red)