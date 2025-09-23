| news | veranstalter
Marco Polo: Neue Silvester-Reisen für junge Traveller
Unter den neuen Touren gibt es Silvestertrips nach Griechenland, nach Frankreich, nach Island und in viele weitere Länder. Junge Traveller können dabei mit ihrem Marco Polo Scout europaweit Städte entdecken und den Jahreswechsel vor Ort zusammen feiern.
Auf dem fünftägigen Städtetrip „Polen – Silvester in Krakau“ geht es von der mittelalterlichen Altstadt bis zu den Spuren des Sozialismus im östlichen Plattenbauten-Stadtteil Nowa Huta. Für die jungen Reisenden steht an Silvester ein gemeinsames Dinner auf dem Programm, bevor sie mit den Einheimischen ins neue Jahr feiern. Außerdem erleben sie den Weihnachtsmarkt auf dem größten mittelalterlichen Marktplatz Europas, erkunden die Weichsel bei einer Bootsfahrt und machen eine Streetfoodtour durch das alte jüdische Kazimierz-Viertel.
Inklusive Bahnanreise in der 2. Klasse, vier Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Hotel, Frühstück und dem Silvester-Dinner, der Bootsfahrt, einem Eintritt in Oskar Schindlers Fabrik, einem Museum, das die Ereignisse des Holocausts dokumentiert, einer geführten Tour durch Nowa Huta und der deutschsprechenden Marco Polo Reisebegleitung ist die Reise ab 839 EUR buchbar – bei Fluganreise ab 1.259 Euro.
Die neuen Silvester-Reisen von Marco Polo
- Griechenland – Silvester in Athen
- Italien – Silvester in Rom
- Frankreich – Silvester in Lyon
- Portugal – Silvester in Porto
- Irland – Silvester in Dublin
- Schweden – Silvester in Stockholm
- Island – Silvester unterm Polarkreis
- Finnland – Silvester in Helsinki
- Tschechien – Silvester in Prag
- Slowenien – Silvester in Ljubljana
- Polen – Silvester in Warschau
- Polen – Silvester in Krakau
- Estland – Silvester in Tallinn (red)
