Marco Polo: Neue Silvester-Reisen für junge Traveller

Auf dem fünftägigen Städtetrip „Polen – Silvester in Krakau“ geht es von der mittelalterlichen Altstadt bis zu den Spuren des Sozialismus im östlichen Plattenbauten-Stadtteil Nowa Huta. Für die jungen Reisenden steht an Silvester ein gemeinsames Dinner auf dem Programm, bevor sie mit den Einheimischen ins neue Jahr feiern. Außerdem erleben sie den Weihnachtsmarkt auf dem größten mittelalterlichen Marktplatz Europas, erkunden die Weichsel bei einer Bootsfahrt und machen eine Streetfoodtour durch das alte jüdische Kazimierz-Viertel.

Inklusive Bahnanreise in der 2. Klasse, vier Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Hotel, Frühstück und dem Silvester-Dinner, der Bootsfahrt, einem Eintritt in Oskar Schindlers Fabrik, einem Museum, das die Ereignisse des Holocausts dokumentiert, einer geführten Tour durch Nowa Huta und der deutschsprechenden Marco Polo Reisebegleitung ist die Reise ab 839 EUR buchbar – bei Fluganreise ab 1.259 Euro.

Die neuen Silvester-Reisen von Marco Polo