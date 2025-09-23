Mein Schiff: Full Metal Cruise kehrt zurück ins Mittelmeer

Die beiden Event-Reisen würden für alle Metalheads die perfekte Gelegenheit bieten, der dann bevorstehenden kalten Jahreszeit noch einmal zu entfliehen und die Mein Schiff 6 zum Beben zu bringen.

Routen der Kreuzfahrt

Starten werden beide Event-Reisen in Palma de Mallorca. Die erste Reise findet vom 1. Bis 6. Oktober 2026 statt. Nach einem Seetag wird das Wohlfühlschiff die spanische Metropole Barcelona ansteuern. Am nächsten Tag steht Marseille, die Geburtsstätte vieler bekannten Metalbands, auf dem Plan. In der südfranzösischen Hafenstadt lohnt sich ein Besuch in den Vierteln Cours Julien und La Plaine, die von alternativen Läden, Cafés mit Underground-Soundtrack und Street-Art geprägt sind. Bevor die erste Full Metal Cruise nach fünf Tagen endet, bleibt den Metalfans ein Seetag, um auf den Konzerten abzufeiern.

Während der zweiten Reise vom 6. bis zum 11. Oktober 2026 steuert die Mein Schiff 6 Palermo und Cagliari an. Wie bei der ersten Full Metal Cruise XIII wird das schwimmende Metal-Festival mit einem Seetag starten, bevor es in Palermo auf Sizilien einen Stopp macht. Der zweite Hafen der Event-Reise führt die Metalfans nach Cagliari. Die Hafenstadt erwartet die Reisenden mit einer atemberaubenden Kultur, wie der „Tuvixeddu Nekropolis“: uralte Felsengräber, wilder Bewuchs und pure Dark-Vibes. Der ideale Ort für düstere Fotos und ein bisschen Black-Metal-Feeling. Auch hier wird der letzte Tag der Reise ein Seetag sein, an dem die Mein Schiff 6 zu einem Metal-Festival auf hoher See verwandelt wird und alle Headbanger das Programm an Bord bis zum Anschlag zelebrieren können.

Mein Schiff 6: Schwimmende Konzert-Location

Auf die Metalheads würden während der beiden Event-Reisen Konzerte der Extraklasse auf verschiedenen Bühnen warten. Zusätzlich werde die Mein Schiff 6, während der lautesten und härtesten Kreuzfahrt Europas, ein sensationelles Rahmenprogramm bieten: Meet and Greets mit den Künstlern, Workshops, Sport im Metal Style, Karaoke, Tattoos sowie natürlich alle Annehmlichkeiten - wie beispielsweise das SPA, Sportkurse, der Fitnessbereich und vieles mehr, die die Mein Schiff 6 zu bieten hat. Das Line-up der Full Metal Cruise XIII werd, wie auch bei einem Festival an Land üblich, sukzessive veröffentlicht, so die Reederei. (red)