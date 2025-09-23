Peru: Kultur erleben

Das kleine Dorf Coporaque liegt im majestätischen Colca-Tal in der Region Arequipa, wo Kondore am Himmel kreisen. Wer hier übernachtet, tut das nicht im Hotel, sondern bei Familien, die ihre Türen (und Herzen) öffnen. Auf geführten Wanderungen durch jahrhundertealte Terrassenfelder lernen Gäste den Rhythmus des Andenlebens kennen – begleitet von den GastgeberInnen, die von Mythen, Medizinpflanzen und Erntetraditionen erzählen. Nach dem Spaziergang bieten natürliche Thermalquellen wohltuende Entspannung, bevor der Abend bei selbstgemachter Suppe unter dem Sternenhimmel endet.

Taquile, Puno – Tourismus, der Verbindungen webt

Im Titicacasee, dem höchstgelegenen schiffbaren See der Welt in der Region Puno liegt Taquile, eine Insel wie aus der Zeit gefallen. Hier wird nicht nur gewebt – hier wird Weltkulturerbe gelebt. Die Textilkunst der BewohnerInnen wurde von der UNESCO ausgezeichnet, und Gäste können direkt dabei sein: beim Spinnen, Färben, Weben – und beim Geschichtenerzählen. Übernachtet wird bei lokalen Familien, gegessen wird, was der Boden gerade hergibt – frisch geerntet, gemeinsam zubereitet. Kinder zeigen den Garten, Großmütter lehren Sticktechniken.

Chacas, Áncash – Anden, Handwerk und Hoffnung

Eingebettet in die zerklüfteten Bergketten der Cordillera Blanca in der Region Áncash liegt das Andendorf Chacas – bekannt für seine fein gearbeiteten Holzschnitzereien und Glasmalereien und von der Welttourismusorganisation als eines der besten Tourismus-Dörfer weltweit anerkannt. Hier lebt das Erbe italienischer Missionare fort, die mit lokalen HandwerkerInnen eine neue Perspektive schufen: künstlerische Ausbildung als Chance für junge Menschen. Reisende können die Werkstätten besuchen, beim Fertigen zusehen oder selbst mit anpacken. Die Einnahmen aus dem Tourismus finanzieren Ausbildungsplätze und soziale Projekte, eingerahmt von Gletschern, Kirchen und Gemeinschaftssinn.

Madre de Dios – Regenwald, Rituale und respektvolles Miteinander

Tief im peruanischen Amazonasgebiet, am Rand des Tambopata-Nationalreservats, lädt die indigene Gemeinschaft Ese Eja de Infierno zu einer Reise ein, die berührt wie bildet. In Baawaja, einem beispielhaften Projekt für gemeinschaftsbasierten Ökotourismus, stehen nicht nur der Artenreichtum des Regenwalds, sondern auch die spirituelle und kulturelle Welt der Ese Eja im Mittelpunkt.

Ob bei nächtlichen Dschungelwanderungen, der stillen Beobachtung von Guacamayos und Kaimanen, bei Kanufahrten über die Flüsse oder einem Besuch im ethnobotanischen Garten voller Heilpflanzen – hier erleben Reisende den Regenwald mit allen Sinnen. Traditionen wie das Bogenschießen, die Zubereitung lokaler Speisen oder das Erzählen mündlich überlieferter Geschichten machen den Austausch mit der Gemeinschaft besonders eindrücklich.

Gemeinschaftsbasierter Tourismus in Peru bedeutet mehr als authentisches Reisen: Er fördert den Erhalt einheimischer Kulturen, schafft Einkommen in ländlichen Regionen und schützt ökologische Lebensräume. Für Reisende entsteht dabei ein Erlebnis, das tiefer geht. (red)