EVA Air bringt neue Premium Eco nach Wien

Ab 3. November 2025 wird EVA Air zukünftig drei Mal wöchentlich – jeweils am Montag, Donnerstag, Samstag - die beliebte Zwischenklasse auf den Strecken anbieten anbieten.

EVA Air hat im Februar 2025 die vierte Generation ihrer Premium Economy Class-Sitze mit einem – nach eigenen Angeben - branchenweit führenden Sitzabstand von 42 Zoll, d.h. von 1,07 Meter vorgestellt. Das Designkonzept erhöhe die Premium Economy Class von einem „Upgrade Economy“-Standard zu einer „Business-Class-ähnlichen“-Erfahrung. Die Airline wolle damit ein verfeinertes und komfortables Kabinenerlebnis bieten und ihr umfassendes Drei-Klassen-Serviceangebot stärken, so EVA Air in der Presseaussendung. Die neue Premium Economy kann bereits u.a. auf den Strecken von Taipeh nach Jakarta, München sowie Mailand gebucht werden, ab November auch ab und nach Wien.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Winterflugplan 2025/2026 die bei den Passagieren so beliebte und stark nachgefragte Premium Economy Class bekommen werden. Das macht die Verbindung zwischen Wien und Asien noch attraktiver. EVA Air war die erste Fluggesellschaft weltweit, die eine Zwischenklasse eingeführt hat. Seither haben wir stets auf Innovationen gesetzt, die sich an den Bedürfnissen der Passagiere orientieren und Branchentrends setzen“, sagt Edward Ho, General Manager EVA Air Österreich und CEE. „Die Sitze dieser inzwischen vierten Generation behalten die Kernphilosophie der vorherigen Generationen bei. Gleichzeitig punkten sie mit mehr Komfort, Design und Funktionalität,“ fügt er hinzu.

Großzügiger Sitzabstand für höheren Komfort

Die neue Premium Economy Class verfügt über 28 Sitze, die in einer 2-3-2-Konfiguration angeordnet sind. Das Highlight der Klasse sei der großzügige Sitzabstand von einem Meter. Mit dem Wiege-Neigungsmechanismus könne das Sitzkissen gleichzeitig nach vorne und nach oben gleiten, wodurch eine bequeme Neigung von 8 Zoll (> 20cm) erreicht werde, während der Platz für den Passagier dahinter erhalten bleibe, heißt es. Jeder Sitz ist mit einem hochauflösenden 15,6-Zoll-Breitbildmonitoren und einem Multifunktions-Unterhaltungssystem ausgestattet. Zudem verfügen die Sitze über kombinierte 110-V-Wechselstrom- und USB-Steckdosen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Fluggäste entgegenzukommen.

Das neue Design betone die Privatsphäre mit seitlichen Sichtschutzwänden an den Kopfstützen und eingebauten Leselampen. Die Kopfstützen, Armlehnen und Fußstützen seien mit hochwertigem Leder gepolstert und würden ein luxuriöses Flugerlebnis bieten. Ausreichend Stauraum in den Armlehnen, die Fächer der Rückenlehne sowie Flaschenhalter ermögliche es den Reisenden, persönliche Gegenstände bequem zu verstauen und zu erreichen. Armlehnen mit rollstuhlgerechtem Zugang zu den Gangsitzen würden dafür sorgen, dass Flugbegleiterinnen Passagiere mit besonderen Bedürfnissen unterstützen können, schreibt EVA Air weiter.

Amenity Kits von HUNTER

EVA Air-Passagiere der Premium Economy Class erhalten auf Langstreckenflügen nach Europa stilvolle Amenity Kits in olivgrün bzw. beige. Das funktionale Outdoor-Design inkludiert einen abnehmbaren Riemen für vielseitigen Gebrauch und enthält Lotion und Lippenbalsam der Marke HUNTER. EVA Air setze zudem auf hochwertige und umweltfreundliche Serviceartikel, darunter Kissen und doppelseitige Decken für höchsten Komfort, exklusive hochwertige Kopfhörer und individuelles Geschirr, das in Zusammenarbeit mit der italienischen Traditionsmarke Guzzini entwickelt worden sei. Die umweltfreundlichen Servietten aus Bambusfasern würden das Engagement von EVA Air für Nachhaltigkeit unterstreichen. Das Premium-Serviceangebot umfasst auch Royal Laurel Class Toilette-Artikel, dunkelgraue Samtpantoffeln sowie gemischte Gourmet-Nüsse und Trockenfrüchte.

Lange Tradition

EVA Air präsentierte 1992 erstmals eine Premium Economy Class - damals unter dem Namen „Evergreen Deluxe Class“. Die Sitze waren mit 38 Zoll (rund 97 cm) deutlich größer als in der Standard-Economy Class und die ersten, die mit einem persönlichen TV-System ausgestattet waren. Die kontinuierlichen Verbesserungen der Premium Economy Class von EVA Air wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, u.a. von SKYTRAX „World's Best Premium Economy Class Airlines“, „World's Best Premium Economy Class Airline Catering“ und „Best Premium Economy Class Airline Seats“.

Fluginfos

EVA Air fliegt jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 12:05 Uhr nonstop von Wien nach Taipeh (BR 066) mit Ankunft um 06:40 Uhr in Taipeh am Folgetag. Der Abflug von Taipeh Taoyuan Airport erfolgt jeden Sonntag, Mittwoch und Freitag um 23:35 Uhr (BR 065) – mit Ankunft in Wien Schwechat am Folgetag um 06:45 Uhr. (red)