Eberhardt Travel-Kataloge: Echte Kunst

Die Idee für die neuen Frontbilder stammt direkt aus der Geschäftsführung: "Gerade weil KI heute vermeintlich "schönere" Bilder von der Welt erschafft, wollen wir bewusst Covermotive zeigen, die von einem Menschen gestaltet wurden - mit all der persönlichen Interpretation, dem Gespür für Atmosphäre und der künstlerischen Haltung, die nur ein Mensch einbringen kann, " erklärt Geschäftsführer Uwe Lorenz. Mit den von Illustrator Henry Rivers gestalteten Titelbildern setze Eberhardt TRAVEL ein sichtbares Zeichen für echte Kunst, kreative Vielfalt und für die Bedeutung des Menschlichen in einer zunehmend digitalen Welt.

„In unserer gesamten Unternehmensphilosophie steht der Mensch mit seiner vielseitigen Persönlichkeit im Mittelpunkt. Unsere Kunden und Partner haben bei uns stets einen persönlichen Ansprechpartner, keine anonymen Chatbots, sondern echte Gespräche am Telefon oder im Live-Chat - mit unseren eigenen Mitarbeitern, die wir mit Namen und Foto vorstellen.“

Bis ins Detail

„Wenn ich Kunstwerke schaffe, achte ich auf die kleinen Details, die für mich lebendig wirken – wie die Sagrada Familia, die spielerisch über Barcelonas Labyrinth aus wunderschönen Fassaden hinausragt, oder die sanfte Stille eines japanischen Gartens. Die Arbeit an diesen Covern mit Eberhardt Travel hat mir viel Spaß gemacht, denn wir teilen die gleiche Liebe für das Echte und Authentische, wenn wir auf Reisen sind“, so beschreibt Rivers seine Arbeit für den Veranstalter. Die bereits erschienenen Broschüren werden an Agenturpartner und Kunden verschickt und sind ab September kostenfrei über die Webseite von Eberhardt Travel bestellbar.

Über Henry Rivers

Mit einem Hintergrund in Architektur und Grafikdesign verbindet Henry Rivers klare Linien mit nostalgischem Charme. Seine Arbeiten wirken modern und zeitlos zugleich. Rivers stammt von der Isle of Wright, einer kleinen Insel vor der Südküste Englands. Seine Liebe zum Reisen lässt er in seine Kunstwerke einfließen. Reisen sei für ihn eine Quelle der Kreativität, heißt es. Er arbeitet in einem kleinen Gartenatelier, umgeben von Natur und einheimischen Wildtieren - ein Umfeld, das sich in der ruhigen atmosphärischen Bildsprache seiner Werke widerspiegelt. Inspiriert von klassischen Reiseplakaten des 20. Jahrhunderts schafft Rivers Kunstwerke, die Fernweh wecken und Sehnsuchtsorte auf eine ganz besondere, emotionale Weise inszenieren. Seine Werke sind international in Ausstellungen, Magazinen und Buchverlagen vertreten. (red)