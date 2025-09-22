RIU eröffnet erstes Hotel in Toronto

Das Projekt umfasst zwei Zwillingstürme mit jeweils 49 Stockwerken. Das neue RIU Hotel erstreckt sich über 23 Etagen in einem der Türme, während die restlichen Stockwerke für Wohnzwecke genutzt werden. Die Gebäudefassade kombiniert zwei verschiedene Stile und Materialien: Der Backsteinsockel greift die historische Bausubstanz der benachbarten Häuser aus dem 18. Jahrhundert auf, während die gläserne Oberstruktur einen klaren, modernen Kontrast setzt.

Modernes Cityhotel

Im Erdgeschoss befinden sich die Hauptlobby und die Lobbybar, in der Gäste während des Tages Getränke und Snacks in heller und einladender Atmosphäre genießen können. Ein weiteres Highlight im gastronomischen Angebot ist das Restaurant im zweiten Stock, welches jeden Morgen das im Zimmerpreis inkludierte, reichhaltige RIU Plaza Frühstücksbuffet anbietet. Die Gemeinschaftsbereiche des neuen Stadthotels zeichnen sich durch zeitgemäßes und innovatives Design aus, getreu der urbanen RIU-Linie. Das Riu Plaza Toronto bietet seinen Gästen zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, das 24 Stunden geöffnet ist. Für Geschäftsreisende steht zudem ein Konferenzraum mit Platz für bis zu 40 Personen zur Verfügung – ideal für Meetings oder Firmenkunden in Toronto.

Im Herzen der Stadt

Neben den Dienstleistungen zeichnet sich das Hotel durch seine Lage in der Widmer Street 30 aus: mitten im Herzen von Kanadas größter Stadt und in einem der bedeutendsten wirtschaftlichen und kulturellen Zentren des Landes. Nur wenige Schritte entfernt liegen bekannte Sehenswürdigkeiten wie das Princess of Wales Theatre, der David Pecaut Square, das Rogers Centre Stadion und der ikonische CN Tower. Dank hervorragender Verkehrsanbindungen ist das Hotel sowohl für Urlaubs- als auch Geschäftsreisende ein perfekter Ausgangspunkt. Im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsengagement von RIU und der Strategie Proudly Committed setzt das Hotel auf modernste Energieeffizienzmaßnahmen, darunter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen und so Treibhausgasemissionen reduzieren. Zusätzlich sind Wassersparmaßnahmen und Abfallreduzierungsprogramme implementiert.

Wichtiger Markt Kanada

Die Eröffnung markiere einen wichtigen Meilenstein für RIU, da Kanada einer der wichtigsten Quellmärkte für die Hotelkette sei, insbesondere in beliebten Reisezielen wie der Karibik, Mexiko und Mittelamerika. Kanadische Reisende würden RIU bereits kennen und schätzen, so die Hotelkette in einer Aussendung. Das Riu Plaza Toronto ist das zwölfte Hotel in der urbanen Linie der Hotelkette und reiht sich ein neben den Standorten in Panama, Guadalajara, Madrid, Miami, Chicago, San Francisco, New York, Berlin, London und Dublin. (red)