WKO informiert über Branchenthemen

Nachdem es auf EU-Ebene in den letzten Jahren deutlich ruhiger um die Margensteuer wurde, hat die EU-Kommission bestätigt, die Arbeiten für eine Neuregelung wieder aufzunehmen. Teil der Arbeiten ist die öffentliche Konsultation, wo Reisebüros und Reiseveranstalter per Fragebogen die Möglichkeit haben, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Die WKO appelliert an ihre Mitglieder, daran teilzunehmen: „Damit eine Neuregelung der Margensteuer die Bedürfnisse der Branche umfassend berücksichtigt, ist es essenziell, dass die EU-Kommission viele Rückmeldungen von Reisebüros/Reiseveranstaltern erhält“. Zur Hilfestellung habe sich der Fachverband mit dem aktuellen Fragebogen auseinandergesetzt und Antwortvorschläge ausgearbeitet, so die WKO. Die Konsultation schließt am 16. Oktober 2025.

Mehr Infos

EU Instant Payment-Verordnung

Die Verordnung ist bereits am 8. April 2024 in Kraft getreten und gelangt nun schrittweise zur Anwendung. Seit dem 9. Jänner 2025 müssen alle Kreditinstitute das Empfangen von Echtzeitüberweisungen innerhalb des Euroraums ermöglichen, ab dem 9. Oktober 2025 muss das Senden von Echtzeitüberweisungen innerhalb des Euroraums ohne zusätzliches Entgelt angeboten werden. Darüber hinaus werden die Kreditinstitute im EWR-Raum ab dem 9. Oktober 2025 verpflichtet, eine Empfängerüberprüfung (Verification of payee) für jede SEPA-Überweisung und SEPA-Echtzeitüberweisung in Euro noch vor der Autorisierung der Zahlung durchzuführen.

Mehr Infos

Karrieremesse: Karriere Kick

Im Zuge der Messe erhalten UnternehmerInnen die Möglichkeit, spielerisch in Kontakt mit den Fachkräften von morgen zu kommen. Beim Karriere Kick werden wie bei einer Art Speed-Dating in jeder Runde Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zugelost und lernen sich bei einer gemeinsamen Runde Wuzzeln auf spielerische Art und Weise kennen. Die Idee der Veranstalter dahinter: „Im Spiel sind TeilnehmerInnen echt, sie können sein, wie sie sind.“ Wo man authentisch sei, vertraue man einander und dadurch entstehe eine Verbindung, so der spannende Ansatz. Die Messe findet am 26.11.2025 in der Steffl Arena, 1220 Wien, Attemsgasse 1, statt. Einlass ist um 8 Uhr, der Kick startet um 9 Uhr. Die Veranstaltung endet um 13:30 Uhr

Anmeldung und Infos zur Messe

Ghana: Aktualisierung der Reiseinformation

Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten hat kürzlich die Sicherheitsstufe für den Staat Ghana von Stufe 2 (Sicherheitsrisiko) auf die Stufen 2 und 3 (Hohes Sicherheitsrisiko) geändert.

Mehr Infos (red)