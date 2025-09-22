| news | adabei» veranstalter
Dertour live: Bulgarien begeisterte
Zehn Reiseprofis, drei Tage und ein Land voller Überraschungen: Auf Einladung von Dertour Austria reisten Reisewelt-MitarbeiterInnen Anfang September mit Austrian Airlines nach Varna und erlebten Bulgarien von seiner schönsten Seite.
In Begleitung von Hannelore Wallinger, Specialist Sales bei Dertour Austria und Mathias Noll, Key Account Manager Lufthansa Group Leisure Sales, verbrachte die Gruppe drei ereignisreiche Tage in Bulgarien: Die Schwarzmeerdestination punktet mit hochwertiger Hotellerie und Gastronomie, wovon sich die TeilnehmerInnen während ihres Aufenthaltes im neuen GRIFID Noa Hotel selbst überzeugen konnten. Neben der Besichtigung einiger anderer Vertragshotels kamen aber auch Land & Leute nicht zu kurz - ob bei einem Bootsausflug entlang der malerischen Küste, bei der actionreichen Jeep-Safari durch die bulgarische Landschaft oder beim stimmungsvollen Picknick mitten im Wald. Auch kulturell hatte Bulgarien einiges zu bieten: Ein Spaziergang durch die lebendige Stadt Varna und der Besuch des berühmten Meeresgartens zeigten eindrucksvoll, wie viel Flair und Geschichte in dieser Region stecken.
Erwartungen Übertroffen
Die Begeisterung war groß – viele TeilnehmerInnen waren überrascht, wie viel das Land zu bieten hat und wie perfekt es sich als Urlaubsdestination eignet. „Diese Reise hat unsere Erwartungen übertroffen – Bulgarien ist ein echter Geheimtipp“, lautete das einstimmige Fazit der Gruppe.
Mit dabei waren: Andrea Huemer und Hannah Feichtinger (Reisewelt Ried), Michelle Straka (Reisewelt Schärding), Sandra Wagner (Reisewelt Salzburg Flughafen), Lara Andexlinger (Reisewelt Linz RLB), Katharina Kirnbauer (Reisewelt Neusiedl), Lukas Schramm (Reisewelt Wien Wiedner Hauptstr.), Simone Prieschl-Füreder (Reisewelt Rohrbach) sowie Vanesa Sredic (Regionalleitung Wien) und Jörg Renner (Regionalleitung Mühl- & Traunviertel).(red)
