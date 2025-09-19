| news | veranstalter» destination
TUI und Oman schließen strategische Partnerschaft
Der Reisekonzern TUI und die staatliche Tourismusgesellschaft Omran wollen den Oman als touristische Destination weiterentwickeln. Geplant sind zunächst fünf Hotels, die ab Winter 2027/28 eröffnen sollen.
Mit einer strategischen Partnerschaft will die TUI Group den Oman als Sun-&-Beach-Destination etablieren. Gemeinsam mit der staatlichen Tourismusentwicklungsgesellschaft Omran gründet der Konzern ein Joint Venture, das zunächst fünf Hotels in der südlichen Region Dhofar realisieren soll.
Zum Einsatz kommen etablierte Marken wie Robinson, TUI Blue, Riu, Jaz und The Mora. Die Eröffnung der ersten Häuser ist für den Winter 2027/28 geplant. Ziel der Initiative ist es, das bisher begrenzte touristische Angebot im Oman zu erweitern und neue Quellmärkte zu erschließen. Laut TUI-Strategiechef Peter Krüger gebe es eine hohe Nachfrage, jedoch bislang wenig verfügbares Angebot für UrlauberInnen. Der Fokus liege auf nachhaltiger Entwicklung und der Einbindung der lokalen Wirtschaft.
Omran wird Aktionärin bei TUI
Omran bringt Grundstücke und Kapital in das Gemeinschaftsunternehmen ein und übernimmt 45% derAnteile. TUI hält ebenfalls 45%, die verbleibenden 10% entfallen auf einen privaten Investor. Im Gegenzug erhält Omran neue TUI-Aktien zum Stückpreis von 9,50 EUR und wird mit einem Anteil von 1,4% strategische Aktionärin. Vorstand und Aufsichtsrat haben der Ausgabe von rund 7,83 Mio. neuen Aktien aus genehmigtem Kapital zugestimmt.
TUI steuert die gesamte touristische Wertschöpfungskette bei – vom Flug über Hotel, Transfer und Ausflüge bis hin zu Kreuzfahrtanläufen. Die Anbindung an die Region soll zunächst über Oman Air erfolgen, mittelfristig sind auch eigene Flugverbindungen nach Salalah möglich.
Erfolgsmodell Destinationscluster
Das Konzept des „Destinationsclusters“ hat TUI bereits in Ländern wie Mexiko, auf den Kapverden, in Tansania und im Senegal erfolgreich angewendet. Nun soll dieses Modell auch im Oman zum Einsatz kommen. Für TUI bedeutet das Projekt einen weiteren Schritt zur Diversifizierung über den europäischen Markt hinaus. (APA / red)
