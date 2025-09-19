Transavia baut Salzburg-Amsterdam-Verbindung aus

Transavia reagiert auf die steigende Nachfrage und stockt die Flüge zwischen Salzburg und Amsterdam ab Sommer 2026 auf vier wöchentliche Verbindungen auf. Neben den bisherigen Flugtagen Donnerstag und Sonntag kommen neu Dienstag und Samstag hinzu. Damit bietet die Airline künftig eine noch flexiblere Anreise in die niederländische Hauptstadt an.

Amsterdam gilt als eines der wichtigsten Drehkreuze der SkyTeam-Allianz. Mit KLM als größtem Carrier sowie weiteren Partnern ermöglicht die Verbindung zahlreiche Umsteigemöglichkeiten zu internationalen Zielen. Die ganzjährige Flugverbindung von Transavia zwischen Salzburg und Amsterdam wurde bereits im Juli 2021 aufgenommen und ist seitdem fester Bestandteil des Angebots.

Starke Bedeutung für Tourismus und Wirtschaft

Die Niederlande zählen zu den Top-5 Incoming-Märkten in der Salzburger Region. Jährlich reisen zahlreiche Gäste aus den Niederlanden für Urlaub, Freizeit, Kongresse und Geschäftsreisen nach Salzburg. Die erweiterte Flugfrequenz unterstützt den Salzburger Tourismus und fördert gleichzeitig den Standort als verlässliches Luftverkehrsdrehkreuz.

Isabella Laimer, Leiterin Aviation Sales & Marketing am Salzburg Airport, sagt dazu: „Der Wettbewerb unter europäischen Flughäfen ist enorm. Umso erfreulicher ist es, dass Transavia Salzburg als Partner stärkt und die Frequenzen erhöht. Damit gewinnen wir nicht nur zusätzliche Flüge in eine der spannendsten Metropolen Europas, sondern auch noch bessere Anbindungen an das weltweite SkyTeam-Streckennetz und unterstreichen zugleich die Bedeutung des niederländischen Marktes für Salzburg." Die zusätzlichen Flüge sind ab sofort unter www.transavia.com buchbar. (red)