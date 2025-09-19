Früh buchbar: Rhomberg startet Korsika-Saison 2026

Seit September sind die ersten Pauschalangebote für den Sommer 2026 bei Rhomberg Reisen buchbar. Im Fokus stehen exklusive Vollcharter-Flüge in den Norden Korsikas sowie handverlesene Unterkünfte in der beliebten Urlaubsregion Balagne. Die Direktflüge führen nach Calvi und garantieren kurze Wege zu Stränden, Bergdörfern und Ausflugszielen.

Rhomberg setzt auch 2026 auf bewährte Qualität und ein ganzheitlich abgestimmtes Produkt: Flug, Transfer, Unterkunft und deutschsprachige Reiseleitung kommen aus einer Hand. Besonders für Reisebüros bieten die Vollcharter mit fixen Flugzeiten ab Österreich, Süddeutschland und der Schweiz eine hohe Verlässlichkeit in der Planung.

Breites Angebot & Frühbuchervorteile

Das Korsika-Portfolio von Rhomberg umfasst über 100 sorgfältig geprüfte Hotels, Ferienhäuser und -wohnungen – viele davon exklusiv im Angebot. Neben klassischen Pauschalreisen stehen auch geführte Rundreisen, Standortreisen, Aktivreisen und Mietwagenrundreisen zur Auswahl.

Ein weiterer Vorteil: Alle Reisen sind pauschal organisiert, provisionsfähig und insolvenzversichert – das bedeutet gesicherte Margen für Reisebüros und maximale Sicherheit für KundInnen. Auch bei kurzfristigen Änderungen sorgt Rhomberg für verlässliche Alternativen vor Ort.

Die Pakete für 2026 sind ab sofort zu attraktiven Super-Frühbucherpreisen ab folgenden Abflughäfen verfügbar: Graz, Wien, Salzburg, Innsbruck, Memmingen, Friedrichshafen und St. Gallen-Altenrhein.

Weitere Informationen unter: www.rhomberg-reisen.com (red)