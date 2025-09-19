Von Yachten bis Fine Dining: airtours präsentiert Wintertrends

Der Winter 2025/26 steht bei airtours ganz im Zeichen handverlesener Luxusangebote. Besonders stark nachgefragt sind Luxuskreuzfahrten – hier verzeichnet airtours ein Plus von 13% gegenüber dem Vorjahr. Neu im Portfolio ist die modernisierte Flotte von Crystal mit deutlich mehr Raum und Privatsphäre für rund 600 Gäste pro Schiff. Auch im Bereich Yachting wächst das Angebot: Immer mehr Reisemarken setzen auf kleine, elegante Schiffe mit Boutique-Charakter. Besonders gefragt sind Yachten wie die neue Luminara der Ritz-Carlton Yacht Collection, die bis zu 450 Gäste durch Nordeuropa, Asien oder die Karibik führt. Ergänzt wird das Angebot durch die Discovery Yachten von Scenic und neue Super-Yachten von Emerald Cruises.

Darüber hinaus erweitert airtours sein Hotelangebot in Asien, der Karibik und Südeuropa – etwa mit dem W Punta Cana, dem Six Senses La Sagesse auf Grenada oder dem Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel in Portugal. Alle Neuzugänge setzen auf Design, kulinarische Spitzenleistungen und nachhaltigen Luxus.

Kulinarik & Sehnsuchtsziele

Essen wird zum Erlebnis – das zeigen nicht nur Buchungstrends, sondern auch Studien: Laut OpenTable und KAYAK geben 52% der Reisenden im Urlaub mehr Geld für Kulinarik aus als für andere Aktivitäten. airtours reagiert mit einem klaren Fokus auf Gourmet-Hotels. Dazu zählen u.a. das Four Seasons Hongkong mit acht Michelin-Sternen, das One&Only One Za’abeel in Dubai oder das Anantara Veli auf den Malediven mit monatlich wechselnden GastköchInnen.

Bei den Top-Destinationen liegen die Malediven weiterhin vorn, gefolgt von Dubai und Mauritius. Neu im airtours Programm ist etwa das JW Marriott Kaafu Atoll Island, das private Poolvillen, Yoga am Strand und Dinner unter Sternen vereint. Dubai punktet mit spektakulären Neueröffnungen wie dem Ciel Dubai Marina und dem Mandarin Oriental Downtown, während Mauritius mit kreolischer Kultur und Naturvielfalt überzeugt.

Aufsteigerziele wie Thailand und die Seychellen gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Das Waldorf Astoria Seychelles Platte Island sowie das V Villas Phuket – MGallery bieten Luxus mit Naturverbundenheit und persönlichem Service – inklusive Privatpool und Butler-Service.

airtours private travel & neue Services

Mit airtours private travel erleben KundInnen individuell geplante Rundreisen, Naturabenteuer und Luxussafaris – insbesondere in Südamerika. Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Erlebnissen wächst zweistellig. Im Fokus stehen Naturwunder wie die Atacama-Wüste, Patagonien oder der Lake District in Chile.

Als zusätzlichen Service bietet airtours bei Buchungen ab 15.000 EUR ein inkludiertes Parkangebot am Abflughafen – wahlweise im Parkhaus oder als Valet Parking. Verfügbar ist das Angebot ab vielen deutschen Flughäfen sowie ab Salzburg. Weitere Mehrwerte wie 1.-Klasse-Bahnanreise, Lounge-Zugang, Privattransfers oder Hotelprivilegien runden das Luxuskonzept ab.

Weitere Information unter: www.tui.at/airtours (red)