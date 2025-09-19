Corendon Airlines: Starkes Kapazitätsplus im Sommer 2026

Corendon Airlines stellt im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens die Weichen auf weiteres Wachstum – insbesondere in Österreich und Deutschland. Für die Sommersaison 2026 (April bis Oktober) plant die Ferienfluggesellschaft ein Kapazitätsplus von rund 30 % ab Österreich und etwa 20 % ab Deutschland gegenüber dem Vorjahr. Damit setzt Corendon Airlines ihren Wachstumskurs im deutschsprachigen Raum gezielt fort. Die Kapazitäten ab der Schweiz bleiben nahezu unverändert – in Basel bremsen Bauarbeiten an der Piste den Ausbau.

Mehr Ägypten- und Spanien-Routen

Neben der Türkei, traditionell ein starkes Ziel von Corendon, liegt der Fokus 2026 auf neuen bzw. verstärkten Angeboten nach:

Ägypten: über 150 % mehr Kapazitäten, u. a. durch zusätzliche Flüge nach Hurghada

über 150 % mehr Kapazitäten, u. a. durch zusätzliche Flüge nach Hurghada Spanien: rund 90% mehr Sitzplätze, insbesondere auf die Kanaren und nach Mallorca

rund 90% mehr Sitzplätze, insbesondere auf die Kanaren und nach Mallorca Griechenland: Zuwachs von 12 %, mit Schwerpunkt auf Heraklion (Kreta)

Diese Zielgebiete profitieren auch von verlängerten Saisonzeiten und höheren Frequenzen. So werden etwa Verbindungen nach Hurghada ab Linz und Wien 2026 durchgängig über die ganze Sommersaison hinweg angeboten.

Österreich: Zusätzliche Linz- und Wien-Flüge

Am österreichischen Markt stärkt Corendon Airlines ihre Präsenz gezielt - demnach werden Strecken wie Wien–Hurghada oder Linz–Hurghada künftig nicht mehr nur saisonal, sondern durchgehend im Sommerflugplan vertreten. Auch weitere beliebte Ferienziele wie Heraklion oder Palma de Mallorca werden ab österreichischen Airports mit erhöhten Frequenzen bedient.

Deutschland: Vier Basen mit zehn Flugzeugen

Parallel zum Österreich-Ausbau stärkt Corendon Airlines ihre vier deutschen Basen. Im Sommer 2026 sind dort insgesamt zehn Flugzeuge wie folgt stationiert: Düsseldorf (4 Maschinen), Hannover (2), Köln/Bonn (2), Nürnberg (2). Diese Ausweitung dient der effizienteren Flottennutzung und der besseren Bedienung von Schlüsselstrecken – unter anderem mit neuen Ganzjahresverbindungen nach Fuerteventura, Las Palmas und Mallorca.

Neue Strecke im Winter: Sharm el Sheikh:

Bereits im kommenden Winterflugplan 2025/26 wird mit Sharm el Sheikh ein neues Ziel in Ägypten aufgenommen. Ab November 2025 wird der Badeort zweimal wöchentlich ab Düsseldorf, Hannover und Nürnberg bedient. (red)