GTA Touristik: Winterrundreisen von Nordlichtern bis Mittelmeersonne
Von verschneiten Fjorden in Norwegen bis zu sonnigen Mittelmeerinseln: GTA Touristik präsentiert unvergessliche Rundreisen für die kalte Jahreszeit – festlich, abenteuerlich oder einfach wohltuend warm.
ReisefreundInnen haben diesen Winter die Möglichkeit, aus einer besonderen Vielzahl unterschiedlicher Rundreisen zu wählen, um die kalte Jahreszeit einmal ganz anders zu erleben. Vom hohen Norden bis in den milden Süden hat GTA Touristik verschiedene abenteuerliche oder feierliche Highlights im Programm.
Die schönsten Rundreisen für die kalte Jahreszeit
Kopenhagen im Advent – Hygge-Gefühl in der Vorweihnachtszeit
Die dänische Hauptstadt im Advent glänzt mit dem festlich geschmückten Freizeitpark Tivoli, romantischen Fahrten durch die Kanäle, einem Abstecher im Wikingerschiffsmuseum in Roskilde und vorweihnachtlicher Atmosphäre. 4 Tage ab 1.190 EUR / Termine: 21. November 2025 - 24. November 2025 | 28. November 2025 - 01. Dezember 2025
Winterzauber auf den Lofoten & Vesterålen 2026
Im Winter wird der Norden Skandinaviens zum schneebedeckten Paradies. Der Himmel über den Lofoten & Vesterålen ist in ein tiefes Blau gehüllt, doch der Schnee erhellt die Landschaft auf fast magische Weise, und mit etwas Glück tanzt das Nordlicht am Himmel. Reisepreis: 8 Tage ab 2.490 EUR / Termine: 04. Februar 2026 - 11. Februar 2026 | 11. Februar 2026 - 18. Februar 2026
Malta – Die Sonneninsel im Mittelmeer
Mit über 300 Sonnentagen im Jahr wird Malta ihrem Beinamen „Sonneninsel“ mehr als gerecht. Der kleinste Insel-Staat Europas überrascht mit mediterran, britisch und arabisch geprägter Kultur und bietet eine faszinierende Mischung aus Geschichte und landschaftlicher Schönheit. Reisepreis: 6 Tage ab 990 EUR / Termine: 01. Februar 2026 - 06. Februar 2026 | 15. März 2026 - 20. März 2026 | 22. März 2026 - 27. März 2026
Ägypten – Reise ins Land der Pharaonen
Reiche antike Kultur, faszinierende Wüsten- und Oasenlandschaften sowie in die Großstädte Kairo und Alexandria. Eine Kombination aus Rundreise, Nilkreuzfahrt und Baden sorgt für einen abwechslungsreichen Aufenthalt in Ägypten, das Land der Pharaonen. Reisepreis: 11 Tage ab 1.990 EUR / Termine: 09. Februar 2026 - 19. Februar 2026 | 16. März 2026 - 26. März 2026
Dubai & Abu Dhabi – Städte der Superlative
Ursprünglich ein Fischerort und heute eine moderne und wachstumsstarke Verbindung zwischen „Ost und West“. In Dubai vereinigen sich eindrucksvolle Dünen, kilometerlange Strände und riesige Shopping Malls. Reisepreis: 7 Tage ab 1.890 EUR / Termine: 11. Februar 2026 - 17. Februar 2026 | 25. März 2026 - 31. März 2026
