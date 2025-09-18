| news | schiff
Oceania Cruises präsentiert Kollektion für 2027/28
Oceania Cruises hat die neue Kreuzfahrtkollektion für die Saison 2027/28 vorgestellt – von Grand Voyages im Südpazifik bis zu festlichen Mittelmeerkreuzfahrten.
Mit mehr als 230 sorgfältig kuratierten Routen auf sieben luxuriösen Boutiqueschiffen bietet die Reederei weltweite Reiseerlebnisse mit einer Dauer von sieben bis 96 Tagen. Zu den Highlights zählen zwei außergewöhnliche Grand Voyages: eine 59-tägige Route im Südpazifik von Miami nach Sydney sowie eine 96-tägige Passage von Auckland nach Rom. Beide finden an Bord der modernen Oceania Vista statt. Die Kollektion beinhaltet außerdem zahlreiche Übernachtaufenthalte, z.B. in Singapur, Bordeaux oder auf Bora Bora.
Alle neuen Reisen sind ab sofort buchbar.
Schwerpunkte & Premieren in Europa und Asien
Mit der neuen Oceania Allura wird erstmals ein Schiff der Reederei eine komplette Winter-Saison im Mittelmeer verbringen – inklusive festlicher Routen zur Weihnachtszeit. Auch Nordeuropa, Island, Grönland und das östliche Mittelmeer stehen 2027/28 auf dem Fahrplan.
In Asien sind Reisen nach Japan, Vietnam, Indonesien, Thailand und auf die Philippinen vorgesehen. Die Schiffe legen dabei in bekannten Metropolen wie Tokio, Shanghai und Bangkok an, aber auch in abgelegeneren Regionen mit kultureller Tiefe.
Rückkehr nach Alaska & Abschied der Insignia
Die Oceania Riviera kehrt mit über einem Dutzend Routen nach Alaska zurück – viele davon als Rundreisen ab Seattle. FeinschmeckerInnen erwarten sieben Gourmetrestaurants sowie Kochkurse im bordeigenen Culinary Center.
Der Sommer 2027 markiert zugleich die letzte Saison der Oceania Insignia, deren Abschiedstour unter anderem nach Monte Carlo, Venedig, Athen, Zakynthos und Bodrum führt.
Small Ship Luxury: Die Flotte von Oceania Cruises steht für luxuriöses Reisen in persönlicher Atmosphäre – mit inkludierten Leistungen wie Spezialitätenrestaurants, WLAN und Trinkgeldern. Gäste haben zusätzlich die Wahl zwischen kostenfreien Getränken zu den Mahlzeiten oder einem Bordguthaben für Landausflüge.
Weitere Informationen unter: www.oceaniacruises.com (red)
