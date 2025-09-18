tip

People’s erhöht Frequenz zwischen Wien und Altenrhein


People's Air Group - Embraer E170
Ab Ende November wird die Strecke zwischen Wien und St.Gallen-Altenrhein an allen Werktagen doppelt geflogen – jeweils zu optimalen Tagesrandzeiten.

Die österreichische Regionalfluggesellschaft People’s erweitert ihr Linienflugangebot zwischen St.Gallen-Altenrhein und Wien: Ab 28. November 2025 wird der Flugplan um eine zusätzliche Rotation am Freitagmorgen ergänzt. Damit stehen künftig zwei tägliche Verbindungen von Montag bis Freitag zur Verfügung – jeweils zu besonders nachgefragten Tagesrandzeiten.

Mit der Angebotsausweitung reagiert die Airline auf die starke Nachfrage im Geschäftsreiseverkehr und bietet gleichzeitig auch Privatreisenden neue Optionen für Wochenendtrips oder komfortable Rückreisen in die Bodenseeregion.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

  • Zwei tägliche Flüge zwischen Wien und St.Gallen-Altenrhein von Montag bis Freitag
  • Je eine Verbindung am Sonntag
  • Optimierte Abflugzeiten für Tagesreisen und verlängerte Wochenenden
  • Kurze Wege und schneller Check-in am Regionalflughafen Altenrhein

Die neue Taktung ermöglicht besonders Geschäftsreisenden eine effizientere Planung von Terminen in Wien und in der Vierländerregion Bodensee (Österreich, Schweiz, Deutschland, Liechtenstein). Gleichzeitig profitieren UrlauberInnen von flexibleren Reisezeiten und einer komfortablen Alternative zu Bahn oder Auto – direkt ab dem übersichtlichen Flughafen St.Gallen-Altenrhein. (red)


  peoples, peoples air group, flug, wien, bodensee, st gallen-altenrhein, altenrhein, flugverbindung

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



