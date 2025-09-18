People’s erhöht Frequenz zwischen Wien und Altenrhein

Die österreichische Regionalfluggesellschaft People’s erweitert ihr Linienflugangebot zwischen St.Gallen-Altenrhein und Wien: Ab 28. November 2025 wird der Flugplan um eine zusätzliche Rotation am Freitagmorgen ergänzt. Damit stehen künftig zwei tägliche Verbindungen von Montag bis Freitag zur Verfügung – jeweils zu besonders nachgefragten Tagesrandzeiten.

Mit der Angebotsausweitung reagiert die Airline auf die starke Nachfrage im Geschäftsreiseverkehr und bietet gleichzeitig auch Privatreisenden neue Optionen für Wochenendtrips oder komfortable Rückreisen in die Bodenseeregion.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Zwei tägliche Flüge zwischen Wien und St.Gallen-Altenrhein von Montag bis Freitag

Je eine Verbindung am Sonntag

Optimierte Abflugzeiten für Tagesreisen und verlängerte Wochenenden

Kurze Wege und schneller Check-in am Regionalflughafen Altenrhein

Die neue Taktung ermöglicht besonders Geschäftsreisenden eine effizientere Planung von Terminen in Wien und in der Vierländerregion Bodensee (Österreich, Schweiz, Deutschland, Liechtenstein). Gleichzeitig profitieren UrlauberInnen von flexibleren Reisezeiten und einer komfortablen Alternative zu Bahn oder Auto – direkt ab dem übersichtlichen Flughafen St.Gallen-Altenrhein. (red)