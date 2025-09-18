tip

Ruefa präsentiert Kultur- & Studienreisenkatalog "Ferne 2026"


Mit dem neuen Katalog „Ferne 2026“ lädt Ruefa zu vielfältigen Studien- und Kulturreisen auf allen Kontinenten – mit Kleingruppen, Privatreise-Option und neuen Destinationen.

Ruefa Kultur- und Studienreisen "Ferne 2026"

Mit dem neu erschienenen Katalog „Ferne 2026“ erweitert Ruefa sein Angebot an Kultur- & Studienreisen um zahlreiche neue Ziele, bewährte Klassiker und innovative Reisekonzepte. Auf 116 Seiten finden sich 43 abwechslungsreiche Rundreisen von acht bis 20 Tagen Dauer, wahlweise in der Gruppe oder als individuell gestaltete Privatreise. Die Programme richten sich an anspruchsvolle Reisende, die tiefere Einblicke in Kultur, Geschichte und Natur gewinnen möchten – begleitet von qualifizierten, deutschsprachigen ReiseleiterInnen, häufig ab/bis Wien.

Neue Impulse für die Ferne 

Das Spektrum reicht von spirituellen Stätten in Nepal und Bhutan bis zu pulsierenden Metropolen wie Tokio oder Peking. Auch Trendziele wie Korea, Taiwan und der Oman sind Teil des aktuellen Angebots. Afrika ist mit klassischen und neuen Routen in Marokko, Ägypten, Tunesien, Namibia, Senegal und Gambia vertreten. In Asien zählen Zentralasien mit einer exklusiven Route durch fünf „Stans“ und der Besuch des neuen Grand Egyptian Museum in Kairo zu den Highlights.

Neu im Programm 2026 sind zahlreiche Reisen als Kleingruppenformate mit maximal 16 TeilnehmerInnen, die intensivere Begegnungen und mehr Individualität ermöglichen. Auf Wunsch sind fast alle Touren auch als Privatreise ab zwei Personen buchbar – inklusive maßgeschneiderter Tagesgestaltung und persönlicher Betreuung.

Weitere Informationen

Der neue Katalog ist ab sofort kostenlos in allen Ruefa Reisestores erhältlich. Online sind die Programme inklusive aktueller Verfügbarkeiten, Terminen und Detailinfos unter www.ruefa.at/studienreisen abrufbar. Und noch eine Vorankündigung: Die Kultur- & Studienreisen-Auswahl für Europa 2026 erscheint in wenigen Wochen im Oktober. (red)


